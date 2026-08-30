O Riviera Golf Club convida golfistas a participarem do Torneio Riviera Golf, que será realizado sábado, 5 de setembro, com shotgun às 9 horas.

A competição, na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no Litoral Norte paulista, será disputada em três categorias: HCP 0 a 18, na modalidade Stroke Play; HCP 19 a 27, também em Stroke Play; e HCP 28 a 36 e Iniciantes, na modalidade Scramble.

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As inscrições têm valor de R$ 300 para não-sócios e R$ 250 para sócios. Podem ser feitas pelo WhatsApp (13) 99721-8468, no qual também se obtêm mais informações sobre o evento.

Sobre o campo de golf da Riviera

O campo da Riviera de São Lourenço é formado por 18 buracos de par 3, com distâncias que variam de 70 a 224 jardas e com um considerável nível de dificuldade. Tem, ainda, um Driving Range de 320 jardas, um Chipping Green e um grande Putting Green com 18 buracos. Projetado pelo norte-americano Dan Blankeship, um dos mais renomados arquitetos do setor em todo o mundo, é um excelente desafio para golfistas de todos os níveis.

Serviço – Torneio Riviera Golf

Data: 5 de setembro

Horário: Shotgun às 9h

Local: Riv de São Lourenço Golf Club

Endereço: Passeio Isabela, 679 – Módulo 11 (acesso em frente ao Módulo 2, pela Av. da Orla), Riv de São Lourenço, Bertioga, SP

Categorias:

-HCP 0 a 18 – Stroke Play

-HCP 19 a 27 – Stroke Play

-HCP 28 a 36 | Iniciantes – Scramble

Inscrição: R$ 300,00 e sócios R$250,00