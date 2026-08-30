Paula Fernandes dá mais um passo nos lançamentos de “30 & Poucos Anos”, projeto que celebra três décadas de carreira da artista. Depois de apresentar ao público o single inédito “Era Eu”, a cantora lança, no dia 27 de agosto, nas plataformas de áudio, a primeira parte do audiovisual, reunindo canções que atravessam diferentes momentos de sua trajetória, novas interpretações e faixas inéditas.

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Os clipes das músicas chegam ao YouTube em breve. Gravado em abril, “30 & Poucos Anos” nasce como um reencontro de Paula Fernandes com a própria história. A artista revisita fases importantes de sua caminhada e estabelece, por meio da música, uma conexão entre passado, presente e futuro.

Durante a gravação, essa proposta ganhou forma em uma experiência multissensorial, com recursos visuais exclusivos viabilizados pela Epson, em parceria com a ON Projeções. Projeções mapeadas com tecnologia de ponta, aromas e outros elementos foram incorporados ao espetáculo para proporcionar uma experiência multissensorial.

O projeto também resgata referências de um dos momentos mais marcantes de sua carreira: o DVD lançado em 2011, que ultrapassou a marca de dois milhões e meio de cópias vendidas e consolidou seu nome entre os grandes artistas da música brasileira.

Com repertório que percorre diferentes fases de sua carreira, “30 & Poucos Anos” reúne sucessos que marcaram gerações, canções inéditas e novas interpretações. A proposta artística reforça a identidade de Paula Fernandes e a relação construída com o público ao longo dos anos, apresentando uma cantora que revisita sua trajetória sem deixar de olhar para os próximos capítulos.

Paula Fernandes e mais

Agora, com a chegada da primeira parte de “30 & Poucos Anos”, o público poderá conhecer novos momentos do audiovisual e mergulhar ainda mais na celebração proposta pela cantora.

A sequência ganha também os palcos no dia 28 de agosto, quando Paula Fernandes estreia a turnê “30 & Poucos Anos” na Festa do Peão de Barretos. Inspirado no audiovisual, o novo show leva ao público o repertório do projeto e traduz para o palco a experiência construída para essa comemoração, reunindo clássicos da carreira e novidades desta nova fase.

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