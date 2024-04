Essenciais na culinária do dia a dia, os atomatados – produtos à base de tomate – se destacam com uma variedade de opções, capazes de enriquecer e dar um sabor a mais a diversos pratos. Entretanto, diferente do que algumas pessoas possam pensar, os molhos, extratos e passatas de tomate não são todos iguais e a escolha certa, entre tantas opções, pode influenciar bastante na apresentação final da receita. É o que explica Giulia Ninelli, diretora comercial, trade e marketing da Fugini, empresa brasileira, líder no mercado de molhos de tomate.

Segundo ela, cada versão conta com seus diferenciais, algumas levam temperos, outras são mais concentradas e compostas apenas por tomates, com ou sem os pedaços dos frutos e condimentos. O que deve ser levado em conta, no ato da compra, é o tipo de prato em que o atomatado será utilizado e claro, o gosto pessoal de cada um.

“Hoje trabalhamos com dois tipos de polpa em nossa produção de molhos, a que chamamos de lisa, que é a polpa sem pele e sem semente, usada para fazer o extrato de tomate, o ketchup e o molho peneirado, por exemplo. O outro tipo de polpa, chamada crushed, é mais pedaçuda e contém a pele e a semente do tomate. Algumas versões já são temperadas e prontas para o consumo, basta esquentar, como o molho tradicional, o premium, e a receita secreta, uma opção menor, de 250 gramas, ideal para famílias pequenas ou para quem mora sozinho”, explica Giulia.

A executiva ainda destaca que existem outros atomatados que servem mais como base para receitas, pois não têm nenhum tipo de tempero, é apenas tomate, como é o caso do extrato e da passata rústica. “No caso, o extrato é feito com a polpa lisa e a passata é elaborada com a polpa crushed. Lembrando que toda a nossa linha de atomatados não contém açúcar, conservantes e nem gorduras, e possui uma redução de sal”, complementa.

De acordo com Giulia, o molho de tomate tradicional é feito com tomates frescos, adição de sal, e temperos, como alho e cebola. Possui uma boa consistência para receitas, é versátil e pode ser utilizado em uma variedade de pratos, como massas, lasanhas, pizzas, almôndegas e frango à parmegiana.

Molho de tomate premium

Versões premium do molho de tomate, como é oferecido pela Fugini, possuem um sabor mais complexo e geralmente são mais espessos e concentrados, pois são feitos com tomates selecionados. Em sua composição são adicionados temperos e especiarias, como a noz-moscada. É indicado para pratos em que se deseja um molho mais refinado e saboroso, como massas gourmet, risotos e pratos com frutos do mar.

Molho de tomate peneirado

Assim como o tradicional, Giulia explica que esse tipo de molho é composto por tomates e temperos, no entanto, por ser peneirado, não possui pedaços de tomates e condimentos, resultando em uma textura mais suave e homogênea. “Pode ser utilizado em pratos onde se deseja uma textura mais fina e uniforme, como sopas, cremes e molhos para massas delicadas. Também é indicado para aqueles consumidores que têm alguma restrição alimentar e não gostam de pedacinhos de temperos na comida”, destaca.

Extrato de tomate

É uma versão mais concentrada, possui uma textura mais espessa, porém, sem pedaços de tomate. Ideal para pratos que necessitam de um sabor de tomate intenso e uma cor vibrante, como molhos de pizza, molho à bolonhesa e ensopados. Pode também ser utilizado junto a outros molhos de tomate, em uma quantidade menor, apenas para dar uma dose a mais de sabor.

Passata rústica

Segundo Giulia, essa é uma versão encorpada, com a consistência de um purê, composta inteiramente pela polpa de tomate, com pele e sementes, como a apresentada pela Fugini. Sem adição de açúcar, sal, gorduras ou conservantes, resulta em um molho com sabor bem natural, com uma textura mais grossa em comparação ao molho de tomate tradicional e com pedaços visíveis do fruto. “A passata rústica é excelente para pratos onde se deseja manter a textura e o sabor natural do tomate, como bruschettas, antepastos, ragus e guisados”, complementa a executiva.

Para mais informações sobre a Fugini, acesse o site da marca.