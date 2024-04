Tivoli ganha novo espaço pra pegar ursinhos e brindes

O Tivoli Shopping inaugurou, nos últimos dias, mais um espaço de entretenimento, a Dark Entretenimento, loja especializada em máquinas de brindes e surpresas.

O novo espaço oferece uma variedade de opções, incluindo máquinas de caixa surpresa, mini ursinhos, ursos gigantes e uma seleção exclusiva de funkos. As fichas custam a partir R$ 2,50 no combo com duas unidades.

No último mês, o shopping inaugurou a 160ª unidade do Outback no Brasil e a Cacau Show Mega Store.

Mais notícias da cidade e região