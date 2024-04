Bancada do PL pede R$1 milhão a André do Prado para investimentos na saúde

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), e os vereadores Léo da Padaria, Leonora Périco, Marcos Caetano, Silvio Dourado, Thiago Martins e Dr. Wagner Rovina (todos do PL) entregaram na quarta-feira (10) um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual André do Prado (PL), solicitando a destinação de recursos estaduais no valor de R$ 1 milhão para investimentos na área da saúde de Americana. Também participaram do encontro o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi.

No ofício, os vereadores destacam que o município enfrenta desafios significativos para manter os serviços de saúde através do SUS. De acordo com os parlamentares, os recursos deverão ser empregados no custeio das demandas emergenciais do setor, buscando atender as necessidades identificadas pelos profissionais de saúde do município.

“Tão importante quanto fiscalizar o bom funcionamento do Hospital Municipal, das UBSs e das UPAs, é buscar recursos externos que auxiliem Americana a avançar na área da saúde”, comentou o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi.

“Foi uma agenda muito importante, em que juntos pudemos reforçar as necessidades atuais da cidade, principalmente na área da saúde. A união é essencial para que a população seja beneficiada cada vez mais”, disse Léo da Padaria.

“”Estou muito otimista com o compromisso assumido pelo deputado em ajudar Americana. Essa união de esforços é fundamental para garantir melhorias significativas na saúde de nossa cidade”, falou Leonora.

“É muito importante essa aproximação com os deputados para buscar recursos para o nosso município”, observou Marcos Caetano.

“A saúde da nossa cidade precisa cada vez mais de melhorias para uma boa prestação de serviço à nossa população. Portanto, esse recurso será muito importante e, dessa forma, vamos avançando, contribuindo com nossa cidade”, destacou Silvio Dourado.

“Sabemos que a saúde é prioridade e conhecemos os desafios que nossa cidade enfrenta. Qualquer recurso que venha contribuir para a melhoria do atendimento da população que precisa utilizar os serviços de saúde é importante e bem-vindo”, afirmou Thiago Martins.

“Esse encontro é muito importante para fortalecer o vínculo entre estado e município. Temos que encontrar maneiras efetivas e intermediar recursos de todas as formas para Americana. Com isso, a cidade consegue um bom desenvolvimento, ajudando diretamente a população”, concluiu Dr. Wagner Rovina.