Molina destrava reforma da Ponte San Marino e mostra força política

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A situação da ponte San Marino, em Santa Bárbara d’Oeste, que há cerca de dois anos aguarda uma solução, começa a avançar. A estrutura atende moradores dos bairros Jardim Laranjeiras, San Marino e Planalto do Sol 2.

Candidato a deputado estadual e coordenador regional da campanha do governador Tarcísio de Freitas, Ricardo Molina acompanha a demanda apresentada pelos vereadores Rony Tavares e Isac Motorista, ambos do Republicanos, e atuou junto à Defesa Civil do Estado no encaminhamento da reivindicação.

Para Molina, o episódio evidencia a importância da interlocução entre os municípios e o Governo do Estado, especialmente em demandas que dependem de apoio técnico, recursos ou participação de diferentes órgãos públicos.

“Essa ponte é o retrato de uma região que precisa de representação. Na prática, esse caso mostra a importância de ter um deputado próximo, que conheça os problemas dos municípios, tenha diálogo com o Governo do Estado e possa atuar para que as demandas saiam do papel e se tornem realidade. Nossa região precisa de voz, presença e trabalho”, afirmou Molina.

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