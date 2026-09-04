Poucas artistas transformaram o pop mundial com a força, a ousadia e a dimensão artística de Beyoncé. A cantora completa 45 anos no dia 4 de setembro, celebrando uma trajetória marcada por diferentes sonoridades e um repertório que continua presente nas execuções públicas no Brasil. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as obras de sua autoria mais executadas e regravadas no país.

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De acordo com os dados da instituição, Beyoncé possui 1.113 obras musicais e 1.618 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. O estudo aponta que “Halo”, parceria de Ryan Tedder, Beyoncé e Bogart, é a música de sua autoria mais executada nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Irreplaceable”, de Mikkel Storleer Eriksen, Amund Bjorklund, Beyoncé, Espen Lind, Tor Erik Hermansen e Ne-Yo; e “Crazy in love”, parceria de Beyoncé, Jay-Z, Richard C. Harrison e Eugene B. Record.

Entre as obras mais regravadas, “Halo” também ocupa a liderança, com 106 gravações. A música é seguida por “Crazy in love” e “Telephone”, composta por Shaboogie, Beyoncé, Black, S. Franklin, Lady Gaga e Lazonate.

Entre os intérpretes que mais gravaram obras de Beyoncé está a brasileira Ludmilla, que no início da carreira utilizava o nome artístico MC Beyoncé. A cantora tem 11 gravações cadastradas.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. A reciprocidade internacional garante que artistas estrangeiros recebam direitos autorais pela execução de suas músicas no Brasil. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos brasileiros e estrangeiros.

Ranking das músicas de autoria de Beyoncé mais tocadas no Brasil

nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Halo Ryan Tedder / Bey / Bogart 2 Irreplaceable Eriksen Mikkel Storleer / Bjorklund Amund / Beyo / Espen Lind / Tor Erik Hermansen / Ne Yo 3 Crazy in love Bey / Jay Z / Harrison Richard C / Eugene B Record 4 Cuff it Mac Grier Allen Henry / The Dream / Nile Rodgers / Morten Jensen / Bey / Marie Teena / Charlie Ray Wiggins / Denisia Andrews / Brittany Coney 5 Beautiful liar Eriksen Mikkel Storleer / Bey / Amanda Ghost / Tor Erik Hermansen / Ian Dench 6 Perfect duet Beyonce / Ed Sheeran 7 Say my name Fred Iii Jerkins / Shaboogie / Bey / Latavia Roberson / Black / Letoya Luckett / Kelly Rowland 8 Ego Harold Spencer Lilly Jr / Bey / Elvis Jr Williams 9 Break my soul The Dream / Allan George / Fred Craig Mac-Farlane / Beyonce / Jay Z / Big Freedia / Adam J Pigott / Tricky (Us 1) 10 Diva Beyonce / Bangladesh / Sean Garrett

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