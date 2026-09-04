Americana discute ocupação cultural da Estação Cultura na próxima quarta-feira

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Comitê da Cultura Viva, promove, na próxima quarta-feira (9), um encontro com coletivos, entidades, conselhos e representantes dos segmentos culturais sobre a ocupação cultural da Estação Cultura de Americana. A atividade ocorre no equipamento público, localizado à Avenida Doutor Antônio Lobo, 166, Centro, às 18h30. A participação é aberta a todos.

O encontro antecede a publicação do edital de chamamento público para ocupação cultural da Estação Cultura, elaborado pela pasta em atendimento à demanda apresentada pela sociedade civil visando ampliar o acesso, a participação e a utilização do local. A ação também atende à recomendação feita pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana (CONDEPHAM) durante o processo de análise da minuta do edital.

A proposta visa tornar a Estação Cultura uma referência em cultura afro-brasileira, por meio de uma programação cultural contínua voltada à formação, produção artística, pesquisa, preservação da memória, difusão cultural e fortalecimento do protagonismo da comunidade afro-brasileira, contribuindo para a valorização da diversidade cultural e do patrimônio histórico de Americana.

“Este momento de diálogo reafirma o compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi com a transparência, a participação social e a construção coletiva das políticas públicas de cultura e todos os coletivos, grupos e interessados estão convidados”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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