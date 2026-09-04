Uma operação da Polícia Civil contra um suposto esquema de rifas e sorteios ilegais pela internet movimentou Santa Bárbara d’Oeste e Americana nesta sexta-feira (4). A ação, batizada de “Rifa dos Sonhos”, também teve alvos em Piracicaba e Limeira. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.

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Durante a operação, a polícia apreendeu dinheiro, celulares, equipamentos eletrônicos e veículos avaliados em cerca de R$ 300 mil.

Apesar da ofensiva policial, ninguém foi preso nesta fase da investigação. Segundo a Polícia Civil, os sorteios eram anunciados pelas redes sociais sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A investigação aponta ainda que os responsáveis pelo esquema tentavam dar aparência de legalidade às rifas vinculando falsamente os resultados às extrações oficiais da Loteria Federal.

Nas redes sociais, também seriam utilizados vídeos com exibição de grandes quantias em dinheiro e até cheques falsos, numa tentativa de reforçar a imagem de que os sorteios e os prêmios seriam legítimos. A polícia encontrou ainda indícios de empresas com atividades incompatíveis com o negócio realmente exercido, domínios de internet registrados no exterior em nome de terceiros e patrimônio considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.

Os celulares e demais equipamentos apreendidos passarão por perícia e podem revelar novos detalhes sobre a movimentação financeira e a estrutura do grupo.

Operação vai ter desdobramentos

Segundo a Polícia Civil, os investigados poderão responder por crimes relacionados a organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.