Setembro Amarelo: cuidar de quem educa também é prevenção

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Setembro chega marcado pelo Setembro Amarelo, campanha que nos convida a falar sobre saúde mental, acolhimento e prevenção. E, quando pensamos na escola, é indispensável incluir nessa conversa quem todos os dias ensina, acolhe, orienta, administra expectativas, enfrenta conflitos e cuida de tantas outras pessoas: o educador.

A rotina escolar tornou-se cada vez mais complexa. Além do compromisso com a aprendizagem, professores e gestores convivem com cobranças, excesso de demandas, pressão por resultados, dificuldades de relacionamento e situações que, quando persistentes, podem produzir sobrecarga e adoecimento. Saúde mental, portanto, não pode ser tratada apenas como responsabilidade individual, resolvida com frases motivacionais ou com a recomendação de que cada profissional “se cuide mais”.

A própria NR-1 reforça essa mudança de olhar ao incorporar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho ao gerenciamento dos riscos ocupacionais. Sobrecarga, assédio, conflitos, falta de apoio, pressão excessiva e problemas na organização do trabalho precisam ser identificados e enfrentados preventivamente.

Isso representa uma importante mudança de cultura. Durante muito tempo, o sofrimento emocional relacionado ao trabalho foi tratado como fragilidade pessoal. Hoje precisamos compreender que o ambiente, a forma de organização das atividades, as relações profissionais e a qualidade da liderança também interferem diretamente no bem-estar das pessoas.

Na educação, prevenção significa construir escolas em que exista espaço de escuta, relações respeitosas, liderança acolhedora, organização adequada das demandas, formação e apoio diante das dificuldades. Também significa acompanhar sinais de sobrecarga e criar estratégias antes que o cansaço se transforme em esgotamento.

E há outro aspecto fundamental: o educador que se sente cuidado encontra melhores condições para cuidar. Relações mais saudáveis entre os profissionais repercutem no clima escolar, na relação com os estudantes, na aprendizagem e até na maneira como os conflitos cotidianos são enfrentados.

Por isso, o Setembro Amarelo pode ir muito além de campanhas e cartazes. Pode ser um convite para que cada rede e cada escola se pergunte: como estão as pessoas que cuidam diariamente de nossos estudantes?

Não basta agir quando alguém adoece. Precisamos aprender a observar antes, escutar antes e prevenir antes.

Cuidar da saúde mental do educador não é benefício extra. É condição para uma escola mais humana, segura e capaz de ensinar bem.

A INSPIRA EDUC é uma consultoria especializada em gestão educacional estratégica, voltada ao fortalecimento de secretarias de educação, redes públicas e privadas e educação corporativa. Fundada por Claudicir Brazilino Picolo, a empresa atua na transformação de desafios administrativos e pedagógicos em soluções eficientes e sustentáveis. Seu trabalho envolve organização da gestão, formação continuada de profissionais, elaboração e monitoramento de planos educacionais e assessoria em legislação. Também implementa programas e projetos educacionais, além de promover cursos, palestras e eventos. Com abordagem inovadora, busca qualificar a tomada de decisões e melhorar os resultados educacionais. A InspiraEduc acredita na educação de qualidade como direito constitucional e atua para torná-la mais eficiente, acessível e alinhada às demandas contemporâneas.