Monaro com ‘Coletivo Educador Café da Horta’ e Ávila com pais de pessoas com deficiência

Presidente da Câmara se reúne com integrantes do ‘Coletivo Educador Café da Horta’

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro, esteve presente em uma reunião com a coordenadora do projeto “Coletivo Educador Café da Horta”, Dionea Antonia Fronza. Durante o encontro, foram discutidos os benefícios das hortas comunitárias para a sociedade.

O projeto, que já existe há três anos, conta atualmente com 35 membros engajados. Em encontros mensais, os voluntários promovem a troca de conhecimentos sobre o meio ambiente, abordando temas como o cultivo de plantas medicinais, criação de abelhas, troca de sementes, cursos de compostagem e fabricação de sabonetes naturais, entre outros.

Atualmente, o “Coletivo Educador Café da Horta” trabalha em uma horta localizada no bairro San Marino. Dionea destacou que o projeto também contribuiu para a construção de hortas no Asilo São Vicente de Paulo, na Associação dos Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM) e em diversas escolas municipais e estaduais.

Durante a reunião, o presidente Paulo Monaro ressaltou a importância desse projeto para a comunidade e colocou a Câmara Municipal à disposição dos membros do “Coletivo Educador Café da Horta” para a realização de palestras e cursos sobre o meio ambiente. Esse projeto tem como objetivo principal promover a conscientização ambiental e o desenvolvimento sustentável, além de incentivar a participação ativa dos cidadãos na construção de um futuro mais saudável e equilibrado.

Para mais informações sobre o projeto “Coletivo Educador Café da Horta” e sobre as atividades desenvolvidas, os interessados podem entrar em contato contato com Dionea Fronza pelo telefone (19) 99442-1339. Paulo Monaro reforçou, nesta manhã, seu comprometimento em apoiar iniciativas que contribuam para o progresso da comunidade e a preservação do meio ambiente.

Vereador propõe atendimento psicológico para pais de pessoas com deficiência

O vereador Celso Ávila apresentou, nesta sexta-feira (5), uma indicação ao prefeito Rafael Piovezan, por meio da qual sugerie a implementação de um programa de atendimento psicológico voltado para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência (PCD).

Ávila fundamentou sua proposta depois de recente reunião com pais e cuidadores de crianças e adultos autistas, em que foi evidenciada a ausência de uma rede de apoio para esses indivíduos no dia a dia. Muitos se encontram sobrecarregados diante das demandas peculiares dessa situação, incluindo mudanças no orçamento familiar, questões de acessibilidade, terapias necessárias, além da falta de informação sobre o tema e de empatia por parte da sociedade.

No documento encaminhado ao Poder Executivo, o vereador destacou a necessidade de criar uma rede de apoio em parceria com organizações não governamentais, instituições de ensino, órgãos governamentais, entre outros setores, visando a oferecer atendimento psicológico, bem como acompanhado de orientações e informações pertinentes.

“Essa iniciativa busca suprir as carências enfrentadas por esses pais e cuidadores, proporcionando suporte emocional diante dos desafios cotidianos enfrentados por famílias de pessoas com deficiência. A proposta visa não apenas oferecer auxílio psicológico, mas também criar um ambiente de acolhimento e apoio, possibilitando melhor qualidade de vida para todos os envolvidos”, explicou o parlamentar.