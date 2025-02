Moradores reclamam de poça d'água no fundo do supermercado no Cariobinha

Moradores do bairro Cariobinha entraram em contato com o NM para reclamar de uma poça d’água que se formou no fundo do supermercado Delta.

Uma leitora disse que entrou em contato com o mercado, mas ainda não obteve resposta.

Poça já fez aniversário

A informação é que a poça foi formada no final do ano passado e não foi removida.

“Ela está lá fazem mais de um mês, quando se intensificou o período das chuvas”, disse.

Mais notícias da região

Alunos da EMEI Tangará e da escola João Solidário Pedroso recebem orientações sobre a dengue

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), realizou, entre esta segunda (17) e terça-feira (18), uma ação para orientar os alunos da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Tangará, no Frezzarin, e da Escola Estadual João Solidário Pedroso, no São Manoel, sobre o tema. A iniciativa faz parte da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, lançada pela Prefeitura de Americana

A ação foi realizada pelas agentes do setor de educação do PMCD, Marlene Aparecida da Silva Andrieta e Camilly Rossini Brauna. A equipe utiliza uma maquete para demonstrar os principais tipos de criadouros que podem ser encontrados nos imóveis em geral.

Na segunda-feira, os alunos da EMEI Tangará puderam conhecer o ciclo evolutivo do mosquito Aedes aegypti, utilizando microscópio, equipamento também usado pela equipe.

Nesta terça, cerca de 170 estudantes do Ensino Fundamental da escola João Solidário Pedroso também tiveram a oportunidade de receber as orientações passadas pelas agentes.

“As crianças ficam encantadas e absorvem muito bem as orientações que passamos sobre como evitar água parada. E isso é importante, porque depois elas vão observar com mais atenção em casa se tem algum problema em relação a isso”, disse Marlene.

