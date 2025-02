Carnaval sem arrependimento: confira dicas para aproveitar os dias de folia

O Plano Brasil Saúde elencou diversas orientações para quem quer pular o Carnaval sem deixar de cuidar da saúde

O Carnaval é uma das festas mais aguardadas pelos brasileiros, marcado por muita alegria, música e celebração, o período já se tornou o retrato do país em todo o mundo. Seja nos blocos de rua que crescem por todo território nacional a cada ano, nos desfiles das escolas de samba ou em festas privadas, é preciso estar preparado para uma maratona intensa atividade física e social. No entanto, para garantir que a diversão não se transforme em problemas de saúde, é fundamental que os foliões tomem alguns cuidados essenciais.

Durante os dias de festa, é comum que muitas pessoas extrapolem seus limites, seja pelo excesso de álcool, pela alimentação inadequada ou pela falta de descanso. A aglomeração e o calor intenso, comum no período em que a folia acontece, podem ser fatores que aumentam os riscos de desidratação, insolação e até mesmo transmissão de doenças. Por isso, estar atento à própria saúde e bem-estar deve ser uma prioridade para quem deseja aproveitar o Carnaval ao máximo.

Além disso, é importante ressaltar que o Carnaval é um momento de interação social, muitas vezes entre desconhecidos, o que exige ainda mais atenção em relação à segurança pessoal e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

Cuidados simples podem fazer toda a diferença para garantir uma experiência positiva e sem arrependimentos. Pensando nisso, o Plano Brasil Saúde preparou algumas dicas essenciais para quem quer aproveitar a festa. Confira!

Hidratação:

As altas temperaturas e o esforço físico durante o Carnaval podem levar à desidratação. Por isso, mantenha-se sempre hidratado, bebendo água regularmente, isotônicos e água de coco também podem funcionar. Caso esteja consumindo bebidas alcoólicas, intercale com água para evitar ressacas e mal-estar.

Alimentação Equilibrada

Uma alimentação balanceada é essencial para garantir energia durante os dias de folia. Muitos foliões sequer lembram de se alimentar, mas é preciso dar preferência a alimentos leves e nutritivos, como frutas, cereais, carnes magras e vegetais. Evite frituras e alimentos de procedência duvidosa para não correr o risco de infecções alimentares.

Proteção Contra o Sol

O Carnaval ocorre durante o verão, e a exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras, insolação e desidratação. Use protetor solar de fator adequado e reaplique ao longo do dia. Acessórios como chapéus, bonés e óculos escuros também ajudam a proteger contra os raios solares.

Consumo Consciente de Bebidas Alcoólicas

Se optar por beber, faça isso com moderação. O excesso de álcool pode levar à desidratação, ressaca severa e até mesmo intoxicação. Sempre verifique a procedência das bebidas e evite misturá-las com energéticos ou substâncias desconhecidas. Sempre opte por intercalar um drink com uma garrafa de água mineral.

Sono e Descanso

Mesmo com a empolgação do Carnaval, tente manter uma rotina mínima de sono. O descanso é essencial para repor as energias e evitar quedas na imunidade, que podem levar ao surgimento de doenças.

Uso de Preservativos

A prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) é fundamental. Use preservativos em todas as relações sexuais para garantir uma diversão segura e sem preocupações futuras. Ainda neste tema, é sempre importante lembrar que o respeito ao próximo e ao consentimento são indispensáveis em qualquer momento, inclusive na folia.

Cuidados com a Segurança Pessoal

Mantenha seus pertences próximos e evite carregar grandes quantias ou objetos de valor. Planeje rotas seguras, não ande sozinho em locais isolados e estabeleça pontos de encontro com amigos caso haja desencontros na multidão.