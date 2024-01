Morre cachorro que pulou do 4º andar por conta dos fogos

O cachorro que pulou do 4º andar transtornado pelo barulho dos fogos morreu esta madrugada. O caso aconteceu em Sumaré, na virada do ano.

O cão apareceu em um condomínio, no bairro Matão, e pulou da janela do hall do 4º andar. Moradores afirmaram que o animal não pertencia ao condomínio e não sabem como foi parar no local.

O cachorro chegou a ser resgatado pela equipe Cadeia Para Maus Tratos, liderada pelo vereador Alan Leal (Patriota), e lavado a uma clínica, mas não resistiu aos diversos ferimentos. Até o momento, nenhum responsável foi encontrado.

LEIA MAIS: Sumaré: cachorro se joga do 4º andar transtornado pelos barulhos de rojões