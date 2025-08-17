O agente comunitário Márcio Roberto, da Equipe de Saúde da Família (ESF) do Parque da Liberdade em Americana, morreu este domingo. Ele era muito querido pela equipe com quem trabalhava e sua morte foi bastante sentida por amigos de trabalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Amigos fazem homenagem a Márcio Roberto

Meu Deus difícil Acreditar um dia a gente está Feliz e no dia seguinte uma notícia tão triste para nós…Equipe Liberdade sem chão mais uma vez…Deus Conforte o coração de todos dessa Equipe que sempre esteve Unida nessas horas de muita Dor. Ele era Testemunha de Jeová e amigos falaram da falta que vai fazer. Descanse em paz, você fará muita falta.Quem vai fazer o cafezinho? Quem vai me ajudar com o carro? Quem vai me escutar, falar de Jeová? O meu agente comunitário tão bondoso, trabalhador! Meu colega, meu amigo.😭😭😭😭 Equipe EsF Pq Liberdade, família ESF enlutada!

Leia Mais notícias da cidade e região