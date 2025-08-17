Nova Odessa promove capacitação para gestão segura de resíduos de saúde

Iniciativa reafirma compromisso com a saúde coletiva, a segurança sanitária e a sustentabilidade ambiental

Na última segunda-feira (11), a Vigilância Ambiental de Nova Odessa iniciou uma série de treinamentos para profissionais da rede municipal de Saúde, visando aprimorar o manejo e o descarte ambientalmente seguro dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

O foco central é reforçar a segregação adequada dos materiais, garantindo que apenas os resíduos efetivamente infectantes sejam destinados aos sacos brancos, conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ação busca três objetivos essenciais: proteger a saúde pública, minimizando infecções e contaminações; preservar o meio ambiente, evitando danos ao solo, água e ar; e garantir a segurança dos profissionais, reduzindo acidentes com perfurocortantes e exposição a riscos.

3,5 toneladas

Atualmente, as unidades de saúde do município geram aproximadamente 3,5 toneladas de RSS por mês, que demandam tratamento específico e custoso, como incineração. “A expectativa é que, com a segregação mais precisa e qualificada resultante dos treinamentos, haja uma redução de cerca de 30% no volume total desses resíduos”, afirmou o supervisor da Vigilância Ambiental, Leôncio Neves Ferreira.

De acordo com ele, este avanço representaria uma economia mensal de R$ 6 mil, recursos que poderiam ser realocados para outras prioridades em saúde.

Os treinamentos já foram realizados em 5 Unidades Básicas de Saúde (UBS). A ação continuará ao longo do próximo mês, abrangendo as duas UBS restantes para completar a rede básica, além do Hospital Municipal, da Farmácia Central e do Pronto Atendimento do Alvorada, garantindo que todos os pontos geradores estejam alinhados com as melhores práticas.

Descarte correto

A Prefeitura aproveita a oportunidade para reforçar uma importante orientação à população de Nova Odessa: em virtude de mudanças na legislação, as farmácias do município não podem mais receber medicamentos vencidos ou em desuso para descarte.

Para garantir a segurança de todos e evitar riscos de contaminação ambiental, os munícipes devem levar esses medicamentos diretamente à UBS mais próxima de sua residência. Essas unidades estão preparadas para receber e dar ao material e a destinação final ambientalmente adequada.