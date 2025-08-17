Parceiros Futebol Clube renova patrocínio com shopping em Sumaré

Iniciativa reforça ações realizadas pelo empreendimento de apoio ao esporte e à cultura local

Em time que está ganhando, não se mexe. A máxima do futebol traduz bem a ótima fase do Parceiros F.C. dentro e fora de campo. A equipe acaba de renovar o contrato de patrocínio com o Shopping ParkCity Sumaré por mais dois anos.

“O Parceiros Futebol Clube desenvolve um trabalho brilhante, com uma atuação social que extrapola os gramados e impacta diretamente na comunidade onde atua. Essa dedicação ao desenvolvimento social e à inclusão está totalmente alinhada ao propósito do Shopping ParkCity Sumaré, que busca promover iniciativas capazes de gerar impacto positivo e duradouro para a sociedade”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

O time amador nasceu em 2012, com o objetivo de reunir amigos para jogar futebol. Ao longo dos anos, com o crescimento e a profissionalização do clube, a atuação ultrapassou os gramados e, além de promover o esporte, passou também a realizar diversas atividades de cunho social na cidade – como eventos gratuitos com foco no lazer e entretenimento de crianças e suas famílias. Nesse período, também ocorreu a fundação da Escola Parceiros F.C., que forma e capacita crianças e adolescentes no futebol. Atualmente, a escola conta com três unidades – duas em Sumaré e uma em Hortolândia –, atendendo mais de 350 alunos, com professores e treinadores certificados.

Ações sociais

Desde que recebeu o patrocínio do Shopping ParkCity Sumaré, no ano passado, o clube ganhou mais força para competir e ampliar suas ações sociais. O time Parceiros F.C. é uma das equipes que disputam o Campeonato Amador de Sumaré, com elenco formado por 28 atletas e comissão técnica de 8 integrantes. Além disso, a Escola de Futebol Parceiros F.C. participará, com o time de base, em dezembro, da Taça Band Brasil.

Fora dos campos, o time contribui com projetos que transformam vidas, como o Natal Solidário, que arrecadou alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, além de campanhas de doação de brinquedos, roupas e atividades beneficentes ao longo do ano.

A renovação do patrocínio reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré com o incentivo à cultura e ao esporte local. “O esporte é uma importante ferramenta de inclusão e tem papel transformador na sociedade. Estamos felizes e orgulhosos em apoiar e fazer parte deste importante movimento”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

