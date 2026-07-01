Morreu esta terça-feira o engenheiro de Americana Rubens Bizarro, de 37 anos. Rubens Allan Bizarro não tinha filhos. A causa da morte ainda não foi confirmada devido à falta de exames conclusivos.
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Os médicos suspeitavam de dengue ou febre maculosa, disse o amigo Wellington Rezende.
Velório de Rubens Bizarro
O Velório será esta quarta-feira no cemitério do Parque Gramado, das 10h30 às 13h30. Ele Morava no Vale das nogueiras.
Bizarro era engenheiro no escritório de W Rezende. “Começou conosco desde seus 16 anos como estagiário do técnico em edificações. 21 anos aqui conosco, um verdadeiro filho pra mim”, disse.
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