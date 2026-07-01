Morreu esta terça-feira o engenheiro de Americana Rubens Bizarro, de 37 anos. Rubens Allan Bizarro não tinha filhos. A causa da morte ainda não foi confirmada devido à falta de exames conclusivos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os médicos suspeitavam de dengue ou febre maculosa, disse o amigo Wellington Rezende.

Velório de Rubens Bizarro

O Velório será esta quarta-feira no cemitério do Parque Gramado, das 10h30 às 13h30. Ele Morava no Vale das nogueiras.

Bizarro era engenheiro no escritório de W Rezende. “Começou conosco desde seus 16 anos como estagiário do técnico em edificações. 21 anos aqui conosco, um verdadeiro filho pra mim”, disse.

Leia Mais notícias da cidade e região