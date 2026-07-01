Eleição presidencial 2026 | 1º turno | Cenário 1 Num cenário amplo, Lula tem 10pp de vantagem sobre Flávio, com Renan se distanciando de Caiado e Zema.

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Lula: 46,3%

Flávio: 36,6%

Renan: 7,8%

Caiado: 2,9%

Zema: 2,0%

Outros: 3,2%

1º turno | Cenário 2

Em um cenário reduzido, Lula (47,2%) mantém 11pp de vantagem sobre Flávio (36,3%).

Renan Santos (7,8%) e Caiado (3,1%) mantiveram as mesmas porcentagens do cenário anterior, enquanto Zema oscilou 1pp para cima.

2o turno Lula na frente

O presidente manteve sua vantagem em todos os cenários de 2º turno testados. Ele lidera por 6,5pp sobre Flávio, 9,7pp acima de Zema, 9pp à frente de Caiado e tem 20pp de vantagem sobre Renan.

O petista teria vantagem de quase 10pp sobre Michelle em um cenário hipotético.

Alckmin e Haddad batem Flávio Bolsonaro

Em uma eleição sem a participação do atual presidente, tanto Fernando Haddad quanto Geraldo Alckmin lideram contra Flávio Bolsonaro. Haddad lidera por 3,6pp, enquanto Alckmin teria 5,7pp de vantagem sobre Flávio.

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