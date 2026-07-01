Judoca de Americana conquista o bronze no Campeonato Brasileiro Cadete

O judoca Igor Zocal, da equipe Associação Desportiva Americanense de Judô (Adaju)/Secretaria de Esportes de Americana, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Cadete de Judô, principal competição nacional da categoria para atletas de até 17 anos.

O torneio, promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), foi realizado entre os dias 26 e 28 de junho, em Salvador (BA), e reuniu mais de 440 atletas representantes de 24 federações estaduais.

Igor garantiu o terceiro lugar na categoria Cadete Sub-18 (-70 kg), confirmando o bom momento vivido no cenário estadual e nacional da modalidade. No fim de maio, o atleta americanense já havia conquistado o título do Campeonato Paulista de Judô nas categorias Cadete e Júnior.

Para Igor, o resultado é fruto da dedicação diária aos treinamentos e do apoio recebido ao longo da temporada. “Estou muito feliz por conquistar uma medalha em uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro. Foi uma disputa muito intensa e esse bronze representa todo o esforço dos treinos e o apoio que recebo da minha família, dos professores e da equipe. Essa conquista me motiva ainda mais para buscar novos objetivos.”

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O professor Edson Catarino destacou a maturidade do atleta durante a competição. “O Igor fez uma excelente campanha e mostrou muita personalidade em um campeonato de altíssimo nível. Essa medalha é consequência do comprometimento que ele demonstra diariamente nos treinamentos.”

O também professor Diego Caixeta ressaltou a evolução do judoca e a importância do resultado para a equipe. “Conquistar uma medalha em um Campeonato Brasileiro é sempre motivo de orgulho. O Igor vem em uma sequência muito positiva, conquistando títulos importantes nesta temporada, e esse resultado nos empolga ainda mais para as futuras competições.”

O secretário interino de Esportes de Americana, Pedro Peol, parabenizou o atleta e a comissão técnica pela conquista. “Parabenizamos o Igor por mais essa grande conquista, que leva o nome de Americana ao cenário nacional do judô. Esse resultado é reflexo da dedicação do atleta, do excelente trabalho realizado pelos professores e do incentivo ao esporte desenvolvido pela Secretaria de Esportes em parceria com a Adaju. Temos muito orgulho de acompanhar a evolução dos nossos talentos.”

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