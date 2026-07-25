Morreu este final de semana Roberto Carlos, popularmente conhecido como Gordo do Pastel. Ele trabalhou por décadas na Guarda Municipal de Nova Odessa.

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Nota do prefeito Leitinho pela morte de Roberto Carlos

Por muitos anos, Roberto serviu nossa cidade como Guarda Civil Municipal (GCM), sendo carinhosamente conhecido por todos como “Gordo do Pastel”.

Neste momento de despedida, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conceda conforto, força e paz para enfrentar essa perda.

Descanse em paz. 🖤

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