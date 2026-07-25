Os novos avós: envelhecimento ativo transforma a relação entre gerações

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Quando se pensa em avós, ainda é comum associá-los à imagem de quem dedica boa parte do tempo exclusivamente aos netos e à rotina familiar. Embora esse papel continue sendo essencial, o envelhecimento da população brasileira vem transformando essa realidade.

Hoje, muitos homens e mulheres com mais de 60 anos conciliam a convivência com filhos e netos com viagens, prática de atividade física, estudos, trabalho e uma agenda social ativa, mostrando que a longevidade pode ser vivida com autonomia e protagonismo.

Mais do que uma mudança de comportamento, esse novo perfil reflete uma geração que chega à maturidade com maior expectativa de vida, melhores condições de saúde e o desejo de permanecer ativa, independente e socialmente participativa.

Segundo o estudo Mercado Prateado Brasil (2024), da consultoria data8, o Brasil tinha 59 milhões de pessoas com 50 anos ou mais em 2024, o equivalente a 27% da população. Até 2044, esse grupo deverá alcançar 92 milhões de brasileiros, representando cerca de 40% da população nacional.

No Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, a data reforça a importância de discutir como a longevidade vem transformando o papel das pessoas idosas na família e na sociedade. Para a geriatra da MedSênior, Dra. Fernanda Sperandio, envelhecer com qualidade de vida depende não apenas dos cuidados com a saúde física, mas também da preservação da autonomia, da participação social e dos vínculos familiares.

“A relação entre avós, filhos e netos fortalece vínculos afetivos, estimula a memória e favorece a socialização. Mas é igualmente importante que a pessoa idosa preserve seus próprios interesses, mantenha uma rotina ativa e continue desenvolvendo projetos pessoais. Envelhecer com qualidade de vida também significa continuar exercendo o protagonismo sobre a própria história”, afirma.

Esse equilíbrio também produz efeitos importantes sobre a saúde mental. O convívio entre diferentes gerações ajuda a reduzir o isolamento social, fortalecer os laços afetivos, ampliar o senso de pertencimento e estimular funções cognitivas, desde que seja conciliado com uma rotina que preserve a independência e a individualidade da pessoa idosa.

Uma nova forma de envelhecer

O aumento da expectativa de vida também mudou a forma como a sociedade enxerga a maturidade. A aposentadoria deixou de representar, necessariamente, uma fase de desaceleração para dar espaço a novos projetos, aprendizado contínuo, viagens, atividades físicas e participação social.

Envelhecer com autonomia significa preservar a capacidade de fazer escolhas e manter uma rotina ativa por mais tempo. Nesse contexto, a Dra. Fernanda ressalta a importância da prática regular de atividade física, do acompanhamento preventivo e da participação social ao longo da vida.

“A autonomia é construída no dia a dia. Quanto mais cedo a pessoa incorpora hábitos saudáveis, pratica atividade física e mantém uma vida social ativa, maiores são as chances de envelhecer com independência e qualidade de vida”, destaca.

Entre as estratégias que contribuem para esse objetivo, a MedSênior desenvolve iniciativas como a oficina de saúde de Autonomia e Independência, voltada a pacientes com sarcopenia (perda de massa, força e função muscular). O programa estimula a prática sistemática de exercícios para fortalecer a musculatura, melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas, favorecendo uma vida mais ativa e independente.

Hábitos para envelhecer com autonomia e qualidade de vida

Segundo a geriatra, pequenas atitudes incorporadas à rotina fazem diferença para preservar a independência, a saúde e o bem-estar ao longo dos anos.

Movimente-se regularmente

A prática de atividade física ajuda a preservar força, equilíbrio e mobilidade, reduz o risco de quedas e favorece a independência nas atividades do dia a dia.

Cultive sua individualidade

Conviver com filhos e netos fortalece os vínculos afetivos, mas é importante manter espaço para os próprios interesses, escolhas e projetos.

Mantenha uma vida social ativa

Encontrar amigos, participar de grupos, viajar, fazer cursos ou desenvolver um hobby contribui para estimular o cérebro, reduzir o isolamento e promover bem-estar.

Invista em prevenção

Consultas médicas regulares, alimentação equilibrada e acompanhamento da saúde permitem identificar precocemente alterações e favorecem um envelhecimento mais saudável.

Nunca deixe de fazer planos

Aprender algo novo, realizar um sonho antigo ou iniciar uma atividade diferente fortalece o senso de propósito e mostra que a longevidade pode ser uma fase de novas descobertas, conquistas e realizações.

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