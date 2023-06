Biancardi e viralizar nas redes sociais, a vidente e sensitiva Izadora Morais faz novas previsões para o jogador de futebol. Segundo ela, Neymar está com medo de novas revelações, incluindo de Fernanda Campos, tida como sua amante. Ele já sabe que terá que lidar com armadilhas e tem medo de ser preso acusado de algum crime contra mulheres.

“O Neymar está apreensivo, sabe que pode cair em armadilhas. Vejo muita fofoca e histórias inventadas que vão impactar diretamente na imagem dele. Tem muita mentira envolvida e muitos acordos em dinheiro também. Ele pode ser acusado de crime grave. Mas não que tenha acontecido de fato. Vai ser um período difícil para ele. Talvez seja o momento de se afastar de tantas polêmicas, de focar mais no profissional e não deixar mais a fama e o dinheiro subirem a cabeça”, alerta.

Para a sensitiva, algumas mulheres que se sentiram usadas pelo craque vão se unir para prejudicar Neymar. Por trás disso existe um interesse financeiro. “Algo do passado vai vir à tona envolvendo outra mulher que quer colocar ele atrás das grades”, avisa. “O Neymar já sabe desse caso, ele abafou tudo na época. Aliás, quando essa grande bomba estourar, vão tentar comprar o silêncio da tal mulher. E será um valor exorbitante, milhões de reais em jogo”.

Já sobre a união e gravidez de Bruna e Neymar, a sensitiva diz que os dois estão vivendo de aparências e que as discussões são constantes. Para ela, até ter a certeza da traição, Bruna o amava muito. Hoje, não mais. Porém, a vidente garante que ela já desconfiava das puladas de cerca do jogador, mas que nunca o pressionou para entregar a verdade.

“A Bruna vai pegar ranço do Neymar ao longo da gravidez. E nesse período, ele vai acabar se apaixonando verdadeiramente por ela. Algo que não é real hoje. Mas será tarde demais, a Bruna não vai continuar na relação”, prevê. “Ela desconfiava da traição, mas preferiu ignorar. Agora, Bruna precisa se cuidar. Existe um alerta de saúde, até por todo o estresse causado pelas polêmicas. O Neymar precisa preservar a mãe do seu filho”.

Após o nascimento de Mavie, a filha do casal, a sensitiva Izadora Morais prevê um caminho de muita prosperidade para Bruna, que deve engatar um relacionamento com outro famoso. Já Neymar, terá que lidar com fofocas e acusações levianas e estará predestinado a ter mais um filho.

Nova atriz das pegadinhas recusou R$ 70 mil da Playboy

A influencer Mariana Marquini, 22 anos, é a mais nova atriz do programa João Kléber Show da RedeTV!. Ela participa do concurso de beleza ‘Miss Copa do Brasil’, é Miss Goiás 2023, e já recusou uma proposta de R$ 70 mil da Playboy para posar nua. Para completar, a gata decidiu se lançar no OnlyFans e fazer sua própria fortuna.

“Assumi meu lado gostosona e as oportunidades foram aparecendo. Estou me libertando, me jogando em novos projetos, inclusive na TV. Nunca fiz nada sensual. A proposta da revista era bacana, um valor bom, mas conversei com algumas amigas famosas que estão no OnlyFans e percebi que poderia ser um tiro no pé. Muitas que posaram falam que a revista acaba prejudicando. Fiz cálculos e percebi que poderia ganhar muito mais nas plataformas adultas. Não me arrependo de dizer não”.E as previsões dela estavam certas. Já na primeira semana na plataforma, Mariana faturou R$ 36 mil, uma boa parte do cachê oferecido pela revista. “Acho que pesa o fato de nunca ter posado nua, nunca ninguém viu. É exclusivo, né? As pessoas pagam por isso. Elas têm essa curiosidade e acabam assinando. Tanto que os primeiros assinantes são pessoas próximas. Mas também já vi famosos lá, inclusive um jogador que deu o que falar dia desses”, conta rindo.

Na plataforma, Mariana mostra seu dia a dia de forma sexy e seus momentos de intimidade entre quatro paredes. Ela também mostra bastidores das gravações na TV, trocas de roupa no camarim e alguns flagras em público. No OnlyFans, seu conteúdo mais acessado é o ensaio de Miss em pleno estádio, totalmente sem censura. Agora, no papel de ‘gostosona’ das pegadinhas, ela tem a missão de causar intrigas entre casais, aprontando todas nas ruas e tirando gargalhadas do público.

“Estou curtindo bastante, as gravações são divertidas. Mas realmente é difícil encarar a câmera, tem que ser boa de improviso, tem que ser rápida e agir naturalmente. Achei que não fosse dar conta no início, pensei que era só fazer cena com pouca roupa, mas não é”, diz. “Essa parte de só se exibir vai ficar no OnlyFans mesmo”, brinca.

Fotos: Aline Vieira / Eduardo Graboski / Divulgação