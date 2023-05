Começa nesta quinta-feira (25/05) a Festa de Aniversário de 118 Anos de Nova Odessa, que traz grandes shows gratuitos, de diversos gêneros musicais, para a Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, nº 777 – Centro, em frente à Prefeitura. A população da cidade e região vai acompanhar grandes nomes da música, incluindo a atração internacional Double You, banda italiana famosa pelo remix de “Please Don’t Go”. A Festa tem entrada livre e gratuita, mas controlada e com toda a segurança.

As opções de alimentação estão garantidas e são variadas, graças à presença de todos os profissionais da “gastronomia de rua”, food trucks e botecos da cidade. Tanto que, nesta quinta e sexta-feira, não acontecem as Feiras Noturnas da Rodoviária e do Jardim Santa Rita e Região. Assim, de quinta a domingo, serão 40 opções gastronômicas para o público, incluindo barracas e food trucks, indo de chope e pastel a lanches e porções diversas.

O recinto da Festa de Aniversário de Nova Odessa vai contar ainda com a Feira de Artesanato promovida em parceria entre o Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura e o Movimento Artesão, contando com exposição e venda de produtos de 15 artesãos locais. O estacionamento acontece no entorno da Praça dos Três Poderes.

VEJA TAMBÉM: Leitinho promete Poupatempo e Centro do Trabalhador para julho

OS SHOWS

A festa começa nesta quinta-feira (25/05), a partir das 18h, com a “Noite Gospel”, ecumênica e com shows de Regis Danese, Dirceu Essência e Banda e Grupo Ressurreição. Na sexta-feira, será a vez da “Noite do Rock”, a partir das 19h, com a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss e suas releituras de músicas pop, além de Artéria Rock, Classical Queen e These Days Bon Jovi Cover.

O sábado tem “Noite Revival”, a partir das 18h, com shows de Alê Pachelli, Gael, Banda Mídia e os Gigantes dos Anos 80, com os cantores do rock brazuca Mauricio Gasperini (ex-Rádio Táxi), Kiko Zambianchi e Cláudio Zoli.

Já no domingo, o recinto da Festa de Aniversário abre às 12h, para o tradicional almoço da família, e segue com programação à tarde, com artistas locais, e na “Noite do Pop”, com shows de Manoelito, Nayara Mendes e Heron & Gustavo. E, fechando com chave de ouro, o grupo italiano Double You e suas releituras de clássicos do pop mundial, cantadas em Inglês – incluindo “Please Don’t Go”.

“A Festa de Aniversário da nossa cidade no ano passado, a primeira desde o início da pandemia, já foi um grande sucesso, mas neste ano quisemos preparar algo ainda mais especial para a nossa população, buscando valorizar nossos comerciantes e artistas locais e também atender a todos os públicos, com cantores e bandas de destaque de todos os gêneros. Eu e o Mineirinho (o vice-prefeito Alessandro Miranda) temos certeza de que todos vão ficar muito felizes com o resultado”, afirmou recentemente o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, grande “garoto-propaganda” da Festa de Aniversário de Nova Odessa.