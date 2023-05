Prefeitura planta 188 mudas de árvores na Rua Croácia, no Jardim Europa

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta semana o plantio de 188 mudas na Rua Croácia, no Jardim Europa. É a sequência da revitalização de toda a área, que teve recuperação de erosão histórica, aterramento, estabilização e finalização de talude – não havendo risco de desmoronamento –, além de construção de dreno de água pluvial e plantio de grama.

Outros serviços também são executados na região, como a recuperação da malha asfáltica e a implantação de nova área de bem-estar e lazer, com pista de caminhada, quadra de Vôlei de Areia, Academia ao Ar Livre, playground, iluminação e paisagismo.

LEIA TAMBÉM: Avançam obras da Nova Área de Lazer do Jardim Europa 2

Mais de 115 mil árvores plantadas em Santa Bárbara

O plantio das mudas na Rua Croácia integra o programa de arborização urbana de Santa Bárbara d’Oeste. Nos últimos 10 anos, mais de 115 mil árvores foram plantadas no Município, com projeção do plantio de 250 mil árvores nos próximos 15 anos.

As ações seguem intensificadas com o plantio em calçadas, parques, praças, jardins públicos, Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas verdes, além de doação de mudas à população. Das 115 mil árvores plantadas, cerca de 22 mil foram em áreas urbanas e outras 93 mil mudas foram na preservação de mananciais e recuperação de áreas verdes.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento