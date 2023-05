Parque Ecológico terá brincadeiras e visitas guiadas no domingo

A Semana de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana tem início no domingo (28), das 9h às 12h, com diversas atrações no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, na Avenida Brasil, 2525, Jardim Ipiranga.

A abertura oficial da Semana será com a atividade “Todos no Parque”, com a peça de teatro “O Porquinho Chicó”, brincadeiras com pintura e visitas guiadas. Parcerias: PEMA – Parque Ecológico de Americana e UEAPPA (Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura). A entrada ao Parque neste fim de semana é gratuita para moradores de Americana, bastando apresentar comprovante de endereço recente, no próprio nome (conta de energia, de água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda o título de eleitor) e um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).

As atividades prosseguem nos dias 29 e 30 de maio (segunda e terça-feira), das 9h às 12h. Será ministrado o curso gratuito de Arborização “Todos pelas árvores”, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, Parque Residencial Nardini. Parcerias: CCL; engenheiro agrônomo da Prefeitura de Americana, Edson Silvio Evangelista e equipe do Viveiro Municipal.

VEJA TAMBÉM: Campanha arrecada agasalhos para os animais do CCZ

Também no dia 30 de maio (terça-feira), das 13h às 15h30, será promovido o curso de reaproveitamento de retalhos para enfeites e customização de roupas “Todos reaproveitando”, no CCPA – Centro de Capacitação Profissional do Adolescente, na Avenida Armando Sales de Oliveira, 760, Jardim Ipiranga. Parcerias: UEAPPA e CCPA.

No dia 31 de maio (quarta-feira), das 9h às 12h, haverá o curso de Licenciamento Ambiental de Impacto Local “Todos combatendo a poluição”, no CCL, ministrado pelo diretor da UFLAP, Cicero de Jesus.

As atividades da Semana vão até 8 de junho, incluindo também a 2ª Feira Municipal Ambiental de Americana (FEAMA), divulgação dos vencedores do concurso “Meio Ambiente equilibrado e água: direito de todos, preservar é nosso dever”, entre outras ações. A programação está disponível no site da prefeitura www.americana.sp.gov.br

Programação de junho

No dia primeiro de junho (quinta-feira), das 9h às 12h, haverá o curso de Jardinagem Básica “Todos construindo jardins”, no Viveiro Municipal, na Rua Izolina Geminiani Rosa, 1.550, Jardim Brasília.

Ainda no dia 1º de junho (quinta-feira), das 14h às 17h, será realizada a ação “Todos escolhendo vencedores”, para a escolha dos vencedores do concurso “Meio Ambiente equilibrado e água: direito de todos, preservar é nosso dever!”, na Casa da Agricultura e sede da UEAPPA, na Rua dos Estudantes, 292, Cordenonsi.

No dia 2 de junho (sexta-feira), das 9h às 12h, será ministrado o curso on-line de Hortas em pequenos espaços “Todos plantando”. Parceiro: CATI. A aula será disponibilizada no site da prefeitura.

No dia 3 de junho (sábado), das 9h às 12h, será realizado o curso de desenho “Todos retratando a natureza”, com a artista plástica Andressa Ferreira Pires, no CCL. Parceria: UEAPPA.

No dia 4 de junho (domingo), das 9h às 18h, será promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e diversos parceiros a 2ª Feira Ambiental Municipal de Americana “Todos na FEAMA”, no CCL. A entrada é franca.

No dia 5 de junho (segunda), às 14h, será realizado o curso on-line “Conexão ambiental para educadores – Todos multiplicadores”. Aula disponibilizada no site da prefeitura.

Também dia 5 de junho (segunda-feira), das 19h às 21h, haverá a ação “Todos pela agricultura”, com a inauguração de itens de sustentabilidade, tendas e palestra aos horticultores, na Casa da Agricultura. Parceria: UEAPPA.

No dia 7 de junho (quarta-feira), das 9h às 12h, haverá a ação “Todos com a APAE”, com visita guiada no Parque Ecológico e Jardim Botânico.

No dia 8 de junho (quinta-feira), das 9h às 12h, ação “Todos na APAMA” – Minicidade do Trânsito, palestra educativa sobre trânsito e maus-tratos aos animais pela Guarda Municipal (GAMA). Local: UTGR – Estrada da Servidão Fazenda Salto Grande, 1.200.

Plantio

Ainda dentro da programação do mês, em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, será promovida a ação “Todos plantando”, no dia 17 de junho, às 9h, com o plantio de 100 mudas em área pública do bairro São Roque (Rua Xingú, ao lado da Escola Estadual Marcelino Tombi, fundos com a Casa da Criança Juriti).

A ação será realizada em parceria com o Rotary Club Ação; OAB – Ordem dos Advogados do Brasil; UEAPPA – Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura; UFLAP – Unidade de Fiscalização Licenciamento Ambiental e Projetos e UPJ – Unidade de Parques e Jardins.

Cursos

As inscrições para os cursos gratuitos podem ser feitas no link: https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=secretaria_9_form&f=4

– Curso de arborização “Todos pelas árvores”, as inscrições deverão ser feitas presencialmente no Jardim Botânico, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h. O endereço é Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini. O curso será ministrado pelo engenheiro agrônomo da Prefeitura de Americana, Edson Silvio Evangelista, nos dias 29 e 30 de maio (segunda e terça-feira), das 9h às 12h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293.

É necessário apresentar foto 3×4 recente e cópia do documento de identidade e CPF. Os participantes receberão certificados e credenciais para exercer a função no município.

– Curso de customização de roupas e aproveitamento de retalhos “Todos reaproveitando”, dia 30 de maio (terça-feira), das 13h às 15h30, no CCPA – Centro de Capacitação Profissional do Adolescente, na Avenida Armando Sales de Oliveira, 760, Jardim Ipiranga. Parceria: UEAPPA e CCPA.

– Curso de Licenciamento Ambiental “Todos combatendo a poluição”, dia 31 de maio (quarta-feira), das 9h às 12h, no CCL, ministrado pelo diretor da UFLAP, Cicero de Jesus.

– Curso de Jardinagem básica “Todos construindo jardins”, dia primeiro de junho (quinta-feira), das 9h às 12h, no Jardim Botânico, na Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini.

– Curso online de Hortas em pequenos espaços “Todos plantando”, dia 2 de junho (sexta-feira), das 9h às 12h. Parceria: CATI.

– Curso de desenho “Todos retratando a natureza”, dia 3 de junho (sábado), das 9h às 12h, no CCL. Será ministrado pela artista plástica Andressa Ferreira Pires. Parceria: UEAPPA.

– Curso online “Conexão ambiental para educadores – Todos multiplicadores”, dia 5 de junho (segunda), às 14h.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento