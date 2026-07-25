Capacitação permanente fortalece a qualidade e a segurança da alimentação escolar

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, realizou nessa terça (21/07), mais uma edição do treinamento de Boas Práticas de Manipulação e Produção de Refeições. A capacitação, que contou com a participação de 120 merendeiras da Rede Municipal de Ensino, aconteceu nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e visa fortalecer a qualidade e a segurança da alimentação escolar.

A ação promovida semestralmente integra o programa permanente de atualização dos profissionais, e o conteúdo contempla as legislações mais recentes e as exigências sanitárias vigentes. Ou seja, o treinamento contínuo desses profissionais é fundamental para manter a excelência do serviço de alimentação escolar, padronizar procedimentos, cumprir a legislação sanitária e fortalecer a cultura da segurança dos alimentos.

“Mais do que preparar refeições, as merendeiras são as profissionais que transformam o planejamento elaborado pelas nutricionistas em cuidado diário com os estudantes. São elas que estão à frente desse trabalho, colocando em prática cada procedimento aprendido e garantindo que milhares de crianças e adolescentes recebam uma alimentação saudável, segura, nutritiva e preparada com responsabilidade”, explicou a nutricionista da Prefeitura, Juliana Pissaia Savitsky, que esteve à frente dos trabalhos.

Temas

Entre os temas, o treinamento abordou higiene pessoal dos manipuladores, higienização de ambientes, equipamentos e utensílios, prevenção da contaminação cruzada, armazenamento correto dos alimentos, controle de temperatura, rastreabilidade, qualidade dos alimentos e segurança em todas as etapas do preparo e da distribuição das refeições.

Um dos destaques da capacitação foi a atenção dedicada aos alunos com necessidades nutricionais especiais (estudantes com alergias alimentares, intolerâncias, doença celíaca e outras condições que exigem dietas específicas). O treinamento enfatizou a importância do cumprimento rigoroso dos protocolos para prevenir contaminações e garantir uma alimentação segura, adequada e inclusiva.

Também participaram do treinamento a nutricionista Camila Frederico Oliveira, da rede municipal de ensino; e as profissionais da empresa terceirizada responsável pelo serviço de alimentação, Bárbara Amaral, Elaine Souza e Daniele Monteiro.