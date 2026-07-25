Vereador protocolou indicação pedindo mais rondas da Guarda Municipal e vigilância por câmeras na unidade escolar no Jardim da Paz, em Americana

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando o reforço da segurança na Casa da Criança Arapiranga, localizada no Jardim da Paz, com intensificação das rondas da Guarda Municipal, ampliação da vigilância e instalação de novas câmeras de monitoramento.

Durante visita ao local, o parlamentar ouviu relatos da direção e dos colaboradores sobre situações recorrentes envolvendo a presença de usuários de drogas nas proximidades da instituição. Também foram encontrados preservativos, objetos perfurocortantes e outros materiais inadequados nas áreas externas após os finais de semana, aumentando a preocupação de quem frequenta o espaço diariamente.

Diante desse cenário, Thiago Brochi solicitou que o poder executivo, intensifique as rondas da Guarda Municipal, avalie a ampliação do sistema de monitoramento por câmeras e adote outras medidas que contribuam para garantir mais segurança no entorno da unidade.

“As crianças precisam de um ambiente seguro para aprender e se desenvolver. Da mesma forma, os profissionais e as famílias merecem tranquilidade ao frequentar a instituição. Nosso papel é ouvir essas demandas e buscar soluções junto ao poder público para garantir mais segurança a todos”, destaca o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.