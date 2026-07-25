Ação da Prefeitura faz parte do Projeto de Controle de Leucenas em Hortolândia

O Parque Socioambiental Lago da Fé, no Parque Gabriel, ganhará 1.005 mudas de 50 espécies nativas, entre elas Ipê-roxo, Ipê-amarelo, Jequitibá-rosa, Jatobá, Aroeira-pimenteira, Guapuruvu, Sibipiruna, Cabreúva e Guanandi. Elas estão sendo plantadas em uma área de aproximadamente 6.500 m² de onde foram extraídas centenas de leucenas, espécies exóticas, consideradas invasoras e prejudiciais ao ecossistema local, por crescerem rapidamente, ocupando espaços de áreas verdes do município.

A ação faz parte do “Projeto de Controle de Leucenas”, em realização pela Prefeitura, por meio do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos. Iniciada na última segunda-feira (20/07), a etapa de plantio para substituir as leucenas extraídas se estenderá até a próxima sexta-feira (24/07).

A iniciativa é amparada pela Lei Municipal nº 4.035/2022, que proíbe o plantio da leucena em Hortolândia e prevê multa por muda, e pelo Decreto Municipal nº 5.175/2023, que institui o Plano Piloto de Controle da espécie, conforme o Departamento de Licenciamento Ambiental e Gestão de Resíduos.

Leucenas retiradas

As leucenas haviam sido retiradas do local em novembro de 2025. Após a remoção e a gestão dos resíduos para evitar a rebrota, a área recebe agora as espécies selecionadas por seu elevado valor ecológico e por apresentarem floração e frutificação atrativas para a fauna local.

No Pq. Lago da Fé, o trabalho é realizado por etapas e avança gradativamente, uma área por vez. Depois de extrair as leucenas, a equipe monitora a eventual rebrota de mudas dessa espécie. Após isso, faz a limpeza e o preparo do solo, com revolvimento e correção, para então começar o plantio das mudas nativas. Em seguida, a área passa por manutenção periódica, com irrigação, limpeza, coroamento, substituição de mudas perdidas, adubação e poda de formação, além de visitas regulares para monitoramento de novas invasoras. Enquanto o trecho agora atendido já concluiu essa etapa e recebe o plantio, outra extensão do parque ainda aguarda a remoção da espécie invasora.

“O replantio com espécies nativas ajuda a recuperar a biodiversidade local e a proteger áreas verdes da cidade”, afirma a bióloga e jardineira Niara Brambila, que acompanha o projeto.

O plantio no Parque Socioambiental Lago da Fé é mais uma etapa da recuperação da área, realizada de forma gradativa e integrada a um projeto que se estende a outras regiões do município. O Projeto de Controle de Leucenas contempla também o Viário Central, entre os bairros Carmem Cristina e Jardim Minda, e outros pontos da cidade, como o Parque Socioambiental Aloízio Pereira Silva, no Parque Perón, e o Parque Socioambiental do Jardim Amanda.