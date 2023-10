Nova Odessa: academias aderem ao ‘Outubro Rosa’ e promovem aulas grátis nesta quarta

Nesta quarta-feira (18/10), as academias e centro de treinamento de Nova Odessa aderem oficialmente ao “Outubro Rosa” 2023 e fazem a sua parte na campanha promovendo aulas abertas gratuitas para toda a população da cidade. Trata-se de uma ação proposta pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esportes e Lazer e do Fundo Social de Solidariedade, que visa conscientizar a sociedade para o combate aos cânceres de mama e de colo de útero.

Participam academias de musculação e cross fit em geral, escolas de natação, centros de lutas e de treinamentos do município. A ideia é que os alunos matriculados e visitantes se vistam de rosa neste dia para as atividades nas academias privadas participantes. Os interessados devem consultar o estabelecimento escolhido para saber a programação específica.

Confirmaram participação na ação deste dia 18 a Academia Feminina Joy Fit, Academia Corpo & Energia, Academia Xprime, Academia Black Fit, Academia SkyFit, Academia Cobra’s Top Team, Academia Cia do Corpo, Academia Impacto, Academia Moviment, Centro de Treinamento AquaElicte, CrossFit Nova Odessa, Studio Academia GS, Wellness e Bootcamp, Escola Atitude Natação e Studio D Funcional.

A expectativa é que as atividades físicas e aulas gratuitas desta quarta-feira movimentem em torno de duas mil. “Programamos o 18/10 ficou como o ‘Dia D’ desta mobilização, mas em alguns locais as ações ocorrerão durante a semana toda, podendo mobilizar de 3 a 4 mil pessoas no total”, informou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis.

“Nossa proposta é que os alunos das Escolinhas Esportivas da Prefeitura também usem a cor rosa, participando deste dia especial de conscientização. Ou seja, que a cor predominante no Esporte nesta quarta-feira seja a rosa, para que possamos reforçar a importância da conscientização contra o câncer de mama”, reforçou Renan.

CAMINHADA NO DIA 28

Já a “Caminhada do Outubro Rosa e Novembro Azul” 2023 de Nova Odessa acontece no sábado, dia 28/10, a partir das 8h, com concentração no Paço Municipal e trajeto até a Praça Central José Gazzetta, onde haverá uma série de atrações e atividades físicas.

As camisetas exclusivas do evento poderão ser trocadas por latas de leite em pó ou pacotes de fraldas geriátricas de tamanhos grandes (G e GG), entre os dias 18 e 24 de outubro, das 8h às 16h, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (antigo Clube Lítero). Os donativos arrecadados serão integralmente revertidos em prol de cidadãos carentes do município.

