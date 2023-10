Um homem, desempregado, de 25 anos, foi preso após furtar uma garrafa de bebida alcoólica em um estabelecimento comercial na Rua Maranhão, na região da Praia Azul, em Americana, no final da tarde do último sábado.

De acordo com a polícia militar, a equipe foi solicitada via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo já ocorrido no estabelecimento comercial, onde os funcionários relataram que o indiciado estava na prática de furto e que ao ser questionado na saída, ele tirou uma faca da cintura, os ameaçou e saiu correndo, sendo alcançado e detido pelos funcionários. No local, ao realizar a abordagem, na busca pessoal foram localizadas uma faca e uma garrafa de bebida alcoólica.

O desempregado foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu preso.

