Nova Odessa vai ter evento do dia mundial do DJ

No próximo domingo (30), a cidade de Nova Odessa se prepara para receber a primeira edição do projeto comemorativo ao Dia Mundial do DJ, celebrado no último dia 9, com um evento especial: VIBRAR + MÚSICA. Idealizado por Viny Blanco, DJ e pesquisador, em parceria com sua prima Mazira DJ, que vem se destacando como DJ e pesquisadora, o evento promete ser uma experiência única que une música, cultura e entretenimento.

Este dia é de grande importância para a classe dos DJs que atuam como pesquisadores musicais e divulgadores, utilizando a música como um poderoso instrumento de conexão.

O VIBRAR + MÚSICA busca fortalecer o acesso a diferentes universos musicais de alta vibração, que muitas vezes não são explorados pelos algoritmos das redes sociais.

Com entrada gratuita, o evento será realizado das 9h às 18h, no Bosque Manoel Jorge, localizado na Rua 15 de Novembro, nº 864, no Jardim Santa Rosa em Nova Odessa. Em um ambiente cercado pela natureza, os participantes poderão desfrutar de uma programação rica em música, convivência social, além de opções para comer e beber.

Entre os artistas que irão contribuir com suas pesquisas e influências musicais estão DJ Dudu, Mindu, Charles, Volpe e Fábio Fonçati. Juntos, eles trarão uma diversidade sonora que promete encantar o público.

VIBRAR + MÚSICA é mais do que um evento, é um movimento que une positividade e conexão, promovendo um espaço físico e real para a troca cultural.

Apoio:

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Departamento de Cultura e Turismo Nova Odessa

Gabriel Pascuali Pizzaria

Café no Bosque

Chopp Berggren

019 Discos

Para mais informações, entre em contato com a organização do evento através do Instagram VibrarMaisMusica.

