Dois ex-prefeitos veteranos agitaram a política na semana. Zé Maria (SB) e Omar Najar (Americana).

O ex-prefeito de Americana Omar Najar recebeu esta semana o pré-candidato a deputado estadual e também ex prefeito Gustavo Reis,, mas de Jaguariúna. Os dois são amigos de longa data e reis tem articulado na RMC.

Omar não deve ter um candidato local e registrou um encontro com o ex-prefeito. A novidade é que GR já teria firmado pé com PSD de Gilberto Kassab.

ZÉ MARIA E LUZES

O proprietário da Rádio Luzes, José Maria de Araújo Júnior, falou sobre a trajetória da emissora ao celebrar os 37 anos completados nesta data.

Fundada em 12 de fevereiro de 1989, a rádio se consolidou como um dos principais veículos de comunicação de Santa Bárbara d’Oeste e região, acompanhando de perto os acontecimentos que marcaram a história do município ao longo de quase quatro décadas.

