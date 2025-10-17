Obras da nova Avenida Americana avançam com base do asfalto

Leia Mais notícias da cidade e região

As obras de abertura da nova Avenida Americana, que vai interligar as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Bandeirantes, avançam esta semana com a execução da base do pavimento, que tem como objetivo preparar a superfície para as próximas camadas de asfalto. Os trabalhos são realizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

O serviço começou nas proximidades do Velódromo Municipal e já foi executado até o cruzamento com a Rua Ilhéus, juntamente com a implantação das guias, sarjetas e galerias pluviais. Os trabalhos seguem agora rumo ao cruzamento com a Rua Maranhão, onde as equipes atuam também na rede de drenagem.

“A nova Avenida Americana vai representar um avanço importante na infraestrutura viária da nossa cidade, criando uma alternativa de acesso entre duas vias de grande movimento. Essa conexão vai contribuir para melhorar a mobilidade urbana, reduzir o fluxo em vias próximas e oferecer mais agilidade e segurança no deslocamento dos motoristas”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A obra consiste no prolongamento da Avenida Ricieri Covessi. Com aproximadamente 1.100 metros de extensão e 15 metros de largura, o traçado da nova via tem início no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Pastor Lázaro de Campos, nas proximidades do Hospital Municipal, e segue até a Avenida Bandeirantes, conectando-se ao Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano.

Execução

A execução é dividida em dois trechos, sendo 650 metros realizados como contrapartida do empreendimento Residencial Vila Botanique, localizado nessa avenida, e 450 metros construídos diretamente pela administração municipal.

“Essa via será um novo eixo de circulação que vai facilitar o tráfego entre regiões estratégicas da cidade. Essa interligação vai permitir uma melhor distribuição do fluxo de veículos, além de ampliar as opções de deslocamento, beneficiando diretamente quem transita pelas avenidas Bandeirantes e Nossa Senhora de Fátima”, acrescentou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O valor total da obra é estimado em R$ 4,6 milhões. O trecho da avenida que será construído pela administração municipal tem investimento de R$ 1.878.197,22, como parte de um pacote de recursos de R$ 25 milhões da Desenvolve SP, agência de fomento do governo paulista, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli junto ao então deputado Vanderlei Macris e ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado.

A abertura da nova Avenida Americana, que margeia o Córrego Santa Angélica, possui licenciamento ambiental, a fim de garantir que os trabalhos sejam executados em conformidade com as leis ambientais e de forma sustentável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP