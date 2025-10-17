Oseias leva vereador Lico pra 'abraçar' Cafu Hortolândia

O presidente da Câmara de Nova Odessa Oseias Jorge trabalha para ampliar os apoios ao seu ‘federal’ do ano que vem. Ele levou o também vereador Lico Rodrigues (PSD) pra ‘abraçar’ o vice-prefeito de Hortolândia Cafu César (PSB).

O NM apurou que Lico, vereador de primeiro mandato, deve fazer dobrada com Átila Jacomussi. Cafu foi um dos importantes parceiros de Leitinho na eleição de 2020, mas depois houve afastamento dos dois. Este ano, Oseias se tornou o líder na cidade ligado a Cafu.

Falou Oseias

Estive nesta tarde na Prefeitura de Hortolândia, acompanhado do vereador Lico, do diretor da Câmara Lucas Camargo e minha assessora Andresa Furian, em um bate-papo produtivo de trabalho, ampliando nossa visão sobre projetos para o desenvolvimento da nossa cidade. É sempre importante fortalecer o relacionamento com grandes nomes da política, gestores capacitados e interlocutores junto aos governos Estadual e Federal. Esse é Cafu César, vice-prefeito de Hortolândia e secretário de Governo — um exemplo de liderança e diálogo construtivo.

