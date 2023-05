Omar compartilha Fakenews e ataca ‘esquerdopatas’

O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB)



usou sua conta no instagram para compartilhar uma informação falsa a respeito de lei e invasores de terras.

No vídeo, o veteraníssimo jornalista Alexandre Garcia- também acusado de ser espalhador de fakenews- lê a notícia de que foi aprovada lei que permite aos donos de terra ‘passar fogo’ nos invasores.

O vídeo tem uma tarja que aponta como ‘aviso aos esquerdopatas’ e foi compartilhado por ON no instagram. A fakenews da vez trata de uma lei aprovada na Itália e foi alertada por um professor da Unisal na própria postagem de Omar.

VOTOS- Omar teve o apoio informal do PT nas eleições de 2014 e até hoje gozava de certa simpatia de partidos de esquerda por conta da herança do período ‘anti Diego’ (que o levou à maior votação da história da cidade. Nos últimos anos, ON e seu assessor informal Chico Rangel se voltaram para o bolsonarismo com grande fidelidade.

Caso volte a disputar a eleição para um 3o mandato em 2024, o emedebista dificilmente terá o apoio das forças de esquerda e centro-esquerda da cidade. E ainda pode sofrer em caso de sucesso do governo Lula3.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento