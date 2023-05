Pr Miguel e T Martins vistoriam creche do Boer

Os vereadores Pr Miguel (Republicanos) e Thiago Martins (PV)

vistoriaram na segunda-feira (15) as obras da creche do Jardim Boer, em construção pelo governo do estado de São Paulo através de parceria com a prefeitura de Americana e o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE).

De acordo com os parlamentares, a conclusão estava prevista para novembro de 2019, com investimento de R$1,7 milhão, porém já se acumulam quatro anos de atraso. A unidade contaria com sete salas, dois berçários, fraldário e lactário, visando atender 130 crianças de 0 a 6 anos de idade.

Martins, que intermediou o recurso de R$2,7 milhões para viabilizar a obra em 2017, criticou o atraso e o estado de abandono do local. “Já cobramos governadores, protocolamos requerimentos, e infelizmente a situação é a mesma. É revoltante ver a situação em que se encontra a construção, o desperdício de dinheiro público e a população da região sofrendo pela ausência desse espaço”, comentou.

Após rompimento do contrato com a construtora, em julho de 2022 foi aberto novo processo licitatório, publicado no Diário Oficial do Estado, entretanto não houve interessados. Miguel explicou que é cobrado constantemente pelos moradores do bairro. “As famílias daqui acabam tendo que levar os seus filhos para outros bairros em virtude da creche não estar concluída. Estamos cobrando o Estado para que urgentemente essa obra seja retomada”, disse.

Câmara entrega medalha de mérito Princesa Tecelã em sessão solene nesta quinta (18)

A Câmara Municipal de Americana realiza na quinta-feira (18) sessão solene para a entrega de medalha de mérito Princesa Tecelã a Leonardo Salvato. A homenagem foi motivada por decreto legislativo do presidente do legislativo, vereador Thiago Brochi (sem partido). A medalha é entregue a pessoas que, representando o município, tenham se destacado em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Biografia

Leonardo Salvato

Nasceu em Americana em 06/02/1983. Casado, filho de Elisabete e Antônio, formou-se em Artes Visuais pela PUC – Campinas em 2007. Atua como fotógrafo profissional de produtos e gastronomia, além de exercer a profissão de professor. Léo Salvato, como é mais conhecido, ministra aulas particulares de fotografia nas modalidades: básica, avançada e de tratamento de imagens; também é professor titular de fotografia nos cursos de Comunicação Visual e Design Gráfico na Etec Polivalente de Americana desde 2014.

Desde a sua formação, atuou como professor de artes em escolas estaduais, particulares e técnicas de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Também trabalhou como Coordenador Pedagógico e Coordenador de Projetos na Etec Prof. Dr. José Dagnoni, em Santa Bárbara.

Ministrou aulas de fotografia pela “Oficina Cultural Carlos Gomes”, um programa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo com o objetivo de oferecer atividades gratuitas de formação e difusão cultural nas mais variadas linguagens artísticas.

Também ministrou oficinas de fotografia Museu de Arte Contemporânea de Americana/SP, aulas de artes no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) “Larissa de Almeida”, através do projeto “Arte no CAPSi”, atendendo crianças e adolescentes com transtornos mentais na infância e adolescência.

Atuou como coordenador do departamento de fotografia na empresa Perfil Formaturas e Eventos de 2008 a 2010. Também foi assistente do artista Marcelo Moscheta, no Ateliê/8 de 2008 a 2010 em Campinas. Além da atuação profissional como professor e fotógrafo, possui diversos trabalhos autorais que já foram expostos e premiados.

Em 2021, participou de um concurso em Americana com fotos do incêndio em Carioba e foi selecionado com as fotos intituladas “Carioba em preto, branco e cinzas”.

Dourado discute Sistema de Informatização Integrada com secretário de Saúde

O vereador Silvio Dourado (PL) reuniu-se na segunda-feira (15) com o secretário de Saúde, Danilo de Carvalho Oliveira, para tratar de demandas do município e das ações que envolvem o setor.

Durante o encontro, o secretário anunciou a assinatura da licitação para o Sistema de Informatização Integrada para a área de saúde. A demanda foi levantada em 2021 pelo vereador, através da indicação nº 2383/2021 e de uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias para 2023.

“O sistema de integração online organiza, comunica e transforma a gestão da saúde de maneira automática, enquanto aumenta a produtividade e gerencia os recursos. Para o paciente, a informatização possibilita acesso rápido de identificação e a consulta do seu histórico clínico, resultando em consultas mais eficientes”, explicou Dourado.

Ainda na reunião, foi discutida a data do próximo Fórum Permanente da Saúde, que terá como convidada a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Zeliete Zambon, no dia 5 de julho. O secretário também informou que dois psiquiatras concursados estão aptos para iniciar no CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) e cinco psicólogos para a rede básica.

