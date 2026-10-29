Outubro Rosa terminando- Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar contínuo de seus colaboradores, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reforça as ações do Outubro Rosa para incentivar o cuidado integral com a saúde feminina. Além da conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, a iniciativa estimula a realização de exames preventivos, facilita o acesso aos serviços de saúde e promove atividades educativas para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A campanha contempla uma abordagem mais abrangente da saúde da mulher, incluindo exames laboratoriais, sorologias, ultrassonografias e outros procedimentos preventivos, conforme indicação médica. Um dos diferenciais da iniciativa é a isenção da coparticipação do plano de saúde para a realização dos exames durante o período da campanha, que se estende de outubro a dezembro. A medida busca reduzir barreiras financeiras e incentivar a adesão das colaboradoras, especialmente entre os públicos operacionais e florestais.

“Nosso objetivo é incentivar as mulheres a olharem para a própria saúde de forma integral, entendendo que a prevenção vai além de um único mês ou exame. Ao facilitar o acesso aos procedimentos e oferecer acompanhamento médico, estimulamos o autocuidado e o diagnóstico precoce”, afirma a Dra. Sarita Barros, gerente de Saúde Ocupacional da Suzano.

A médica reforça ainda que a conscientização durante o Outubro Rosa se estende a todos na companhia.

“Embora seja raro, o câncer de mama também pode acometer homens, representando cerca de 1% dos casos. Além disso, o engajamento masculino é fundamental: ao se informarem, os colaboradores tornam-se elos de apoio e multiplicadores do cuidado com suas mães, esposas, filhas e demais familiares”, destaca Sarita.

A importância da campanha também é percebida nos relatos de quem já foi beneficiada pela iniciativa. Gislane Ribeiro da Silva, colaboradora da Suzano, conta que, durante a campanha de 2025, realizou seus exames preventivos e identificou uma alteração que exigiu acompanhamento especializado.

“Durante a campanha de 2025, um dos exames identificou um nódulo na mama esquerda. Recebi todo o suporte da equipe médica e de enfermagem do ambulatório da empresa, que me encaminhou para um mastologista. Após os exames e a biópsia, descobri que era um nódulo de gordura, sem gravidade. Desde então, faço acompanhamento médico a cada seis meses e já estou com os exames deste ano para dar continuidade aos cuidados com a minha saúde”, relata Gislaine.

Além de incentivar a realização dos exames, a equipe de Saúde Ocupacional oferece suporte para facilitar essa jornada, auxiliando na obtenção das solicitações necessárias e na simplificação dos processos. Após a realização dos procedimentos, os resultados passam por avaliação médica, permitindo que eventuais alterações sejam analisadas e que, quando necessário, as colaboradoras recebam orientações e encaminhamentos adequados.

A programação também inclui rodas de conversa, palestras e a participação de médicos convidados em algumas unidades da empresa. As atividades têm como objetivo disseminar informações qualificadas sobre fatores de risco, sinais e sintomas, prevenção e diagnóstico precoce, contribuindo para ampliar o conhecimento e fortalecer uma cultura de cuidado contínuo com a saúde.

Com a iniciativa, a Suzano reforça a importância de tornar a prevenção mais acessível e de estimular hábitos de autocuidado que possam ser mantidos ao longo de todo o ano. A campanha também evidencia o papel das empresas na promoção da saúde, por meio de ações de conscientização, orientação e facilitação do acesso aos cuidados preventivos.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis.

Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).