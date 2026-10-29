Sumaré abre inscrições para a 22ª Mostra de Orquídeas

Sumaré abre inscrições para expositores da 22ª Mostra e Venda de Orquídeas

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Interessados em comercializar orquídeas, artesanato e alimentos podem se cadastrar até 30 de novembro; evento será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, no Orquidário Municipal

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, está com inscrições abertas para o cadastramento de expositores de orquídeas e responsáveis por barracas de artesanato e alimentos interessados em participar da 22ª Mostra e Venda de Orquídeas de Sumaré. O prazo para solicitar o cadastramento termina no dia 30 de novembro.

O evento será realizado no Orquidário Municipal de Sumaré, localizado na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 200, Jardim Primavera. A programação acontece no sábado, dia 5 de dezembro, das 8h às 14h, e no domingo, dia 6, das 8h às 16h.

Os interessados devem solicitar o cadastramento pelo e-mail [email protected], informando no campo “Assunto”: “22ª Mostra de Orquídeas”.

A iniciativa reúne expositores e oferece ao público a oportunidade de conhecer e adquirir orquídeas, além de produtos artesanais e alimentos. A mostra também contribui para valorizar a produção dos participantes e incentivar o contato da população com a natureza.

Serviço

22ª Mostra e Venda de Orquídeas de Sumaré

• Inscrições para expositores: até 30 de novembro de 2026

• Datas do evento: 5 e 6 de dezembro de 2026

• Horários: sábado, das 8h às 14h; domingo, das 8h às 16h

• Local: Orquidário Municipal de Sumaré — Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 200, Jardim Primavera

• Cadastro: [email protected]

• Assunto do e-mail: “22ª Mostra de Orquídeas”

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