O Palmeiras voltou a vencer no campeonato Brasileiro e se mantém na parte de cima da tabela. Jogando no Allianz Parque, o Verdao bateu o Atlético Mineiro por três a dois e um jogo com final emocionante.

Victor Roque desencantou e marcou o gol importante na vitória. O jogo terminou o primeiro tempo empatado em um a um e as emoções ficaram para o segundo tempo.

O Palmeiras chegou a abrir 3 a 1,

mas o atacante Hulk batendo falta diminuiu o placar para 3 a 2. Os minutos finais da prorrogação foram de muita emoção, mas o alviverde manteve o placar e garantiu os três pontos.

