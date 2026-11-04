Papai Noel chega ao Shopping ParkCity Sumaré neste domingo (8/11)

Parada natalina, espetáculo musical e cortejo pelo empreendimento marcam o início das celebrações; decoração deste ano terá como tema “Doce Natal”

O clima de Natal vai tomar conta do Shopping ParkCity Sumaré a partir deste domingo (8/11) com a chegada do Papai Noel. O bom velhinho será recebido com uma programação especial, preparada para encantar crianças e adultos. A festa, que marca oficialmente o início da temporada natalina no empreendimento, contará com atrações gratuitas, incluindo parada temática, espetáculo musical e cortejo pelo Shopping.

A programação começa às 15h, com a Parada Natalina, que percorrerá o empreendimento e promete envolver o público no clima de magia e celebração. Às 16h, na Alameda ParkCity, será apresentado um espetáculo musical inspirado na temática deste ano. A aguardada chegada do Papai Noel está prevista para 16h45, seguida, às 17h, pelo Cortejo Natalino pelos corredores do Shopping.

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Neste ano, a decoração do empreendimento terá como tema “Doce Natal”, trazendo uma proposta lúdica e encantadora para celebrar uma das épocas mais esperadas do ano. A cenografia é um dos grandes destaques da temporada e também um convite para que os visitantes vivenciem o espírito natalino, aproveitem os cenários especiais e registrem momentos em família.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que a decoração foi desenvolvida com exclusividade para o empreendimento. “Com uma temática inédita a cada Natal, o ParkCity proporciona aos clientes sempre novas experiências e surpresas diferentes para curtir em família”, comenta.

Mais do que um centro de compras, o Shopping ParkCity Sumaré é uma referência como espaço de convivência, lazer e experiências. E o período natalino oferece uma programação ainda mais diversificada, transformando o ambiente em um ponto de encontro para toda a comunidade.

“A chegada do Papai Noel é um dos momentos mais esperados do ano e queremos que cada família encontre no Shopping ParkCity Sumaré um lugar para celebrar, compartilhar alegrias e construir lembranças especiais. Nossa programação e a decoração foram pensadas para proporcionar experiências encantadoras e fazer com que o Natal seja vivido de maneira única e inesquecível”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Programação Chegada do Papai Noel no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: domingo, 8 de novembro.

15h – Parada Natalina – pelo empreendimento.

16h – Espetáculo musical “Doce Natal”.

16h45 – Chegada do Papai Noel.

17h – Cortejo Natalino – pelo empreendimento.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito

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