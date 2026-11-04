A Câmara Municipal de Americana sedia na sexta-feira (6) a sétima reunião ordinária de 2026 do Parlamento RMC da Região Metropolitana de Campinas, composto por vereadores das 20 câmaras municipais da região. Antes tido como trampolim para políticos, o Parlamento vive ‘seca’ de nomes e importância nesta década.

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A reunião tem início às 10h no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo e será transmitida ao vivo pela TV Câmara através do site oficial, redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram) e canal 4 da Claro TV.

Parlamento RMC e PCJ

A reunião terá como tema principal os projetos de drenagem urbana, retenção de águas pluviais e ações de prevenção a inundações e enchentes e contará com a presença de Aguinaldo Brito, engenheiro e um dos coordenadores de Projetos do Consórcio Intermunicipal das Bacias do PCJ (Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

De acordo com o órgão, os impactos decorrentes de eventos climáticos extremos, associados à ocupação desordenada, impermeabilização do solo, desmatamento e alteração dos cursos naturais dos rios, constituem desafios recorrentes nos municípios brasileiros. Nesse contexto, é necessário incorporar ao planejamento urbano medidas de controle do escoamento na origem, associadas à adequada gestão das galerias de drenagem, cursos d’água e mananciais.

Entre as recomendações do Consórcio PCJ, que serão apresentadas na reunião do Parlamento da RMC, estão a atualização de legislações para controle do escoamento superficial e armazenamento da água de chuva em cisternas; a recarga artificial de aquíferos; a elaboração ou atualização de planos municipais de drenagem e manejo de águas pluviais; e o desassoreamento de cursos d’água e limpeza de mananciais.

Para o Consórcio PCJ, os municípios devem avaliar, de maneira integrada, medidas estruturais e não estruturais de drenagem, planejamento urbano, retenção e aproveitamento de águas pluviais, elaboração de estudos e projetos, manutenção e recuperação dos cursos d’água e acesso às oportunidades de financiamento existentes.

Presidido atualmente pelo vereador Luiz Rossini (Republicamos), presidente da Câmara Municipal de Campinas, o Parlamento da RMC foi criado em 2017 e é formado por vereadores das 20 Câmaras do aglomerado metropolitano, cuja população estimada é de 3 milhões de habitantes.

Fazem parte do colegiado os municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. As reuniões ordinárias são mensais e ocorrem de maneira alternada nas cidades integrantes do bloco.

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