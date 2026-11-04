Ultrarricos já possuem em média 3,8 imóveis; mercado busca propriedades que não podem ser replicadas

Pessoas com patrimônio líquido superior a US$ 30 milhões já possuem, em média, 3,8 imóveis residenciais, ante 2,9 unidades há menos de uma década. O dado integra o The Residence Report 2026/27, da Knight Frank, que mapeou quase 1.800 empreendimentos residenciais, entre existentes e em desenvolvimento, em 90 países. O estudo aponta que, em um mercado no qual compradores de alta renda acumulam diferentes tipos de moradias e equipamentos sofisticados se disseminam, muda também o que é capaz de distinguir uma propriedade: localização, paisagem, história e identidade ganham peso justamente por não poderem ser reproduzidas em outro endereço.

A Knight Frank chama essa transformação de “nova escassez”. Spa, academia, cinema, sala de jantar privativa e lounges continuam presentes nos projetos, mas já são tratados como elementos cada vez mais comuns no mercado de alto luxo. A análise sustenta que um terreno excepcional, uma determinada vista, uma construção histórica ou uma paisagem consolidada mantém maior valor ao longo do tempo. O relatório propõe, inclusive, um teste aos novos residenciais: se as tendências atuais saírem de moda em poucos anos, o endereço ainda terá atributos capazes de torná-lo singular?

No litoral brasileiro, um terreno em frente ao mar de Balneário Camboriú (SC) reúne algumas dessas características. Ali funcionou o Hotel Fischer, inaugurado em 15 de dezembro de 1957, um dos estabelecimentos que marcaram o início da hotelaria de luxo no país e que recebeu hóspedes como os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart. O endereço agora abriga o Fischer Dreams, residencial em fase final de obras que manterá parte dessa memória em espaços com fotografias, livros de hóspedes e outros registros do antigo hotel. O projeto terá duas torres de até 178 metros, 119 apartamentos e mais de 7 mil m² de áreas de lazer em uma das regiões mais valorizadas da orla catarinense.

“Existe uma diferença entre agregar equipamentos a um empreendimento e trabalhar com características que pertencem exclusivamente àquele endereço. Estruturas de lazer e tecnologias podem ser reproduzidas, mas não se transfere para outro terreno a história que aconteceu ali, a relação com o mar ou a memória que aquele lugar construiu ao longo das décadas. No Fischer Dreams, o desafio foi incorporar essas duas dimensões: atender às exigências atuais do alto padrão sem apagar a identidade do endereço”, afirma Clóvis de Albuquerque Filho, diretor comercial da PROCAVE, responsável pelo desenvolvimento do Fischer Dreams.

A transformação do terreno também ocorre pelas mãos de uma empresa cuja trajetória acompanha mudanças urbanas importantes no litoral catarinense. Fundada em 1978, a PROCAVE participou da consolidação da Barra Sul, em Balneário Camboriú, com projetos como Costão da Barra e Ibiza Towers, e da transformação da Praia Brava, em Itajaí, com o Brava Home Resort e o BravaMall. No Centro de Itajaí, também desenvolveu o complexo formado pelo Mercure Hotel e Absolute Business. Aos 48 anos, a companhia soma mais de 30 empreendimentos entregues e 550 mil m² construídos, além do Fischer Dreams, em Balneário Camboriú, e do Catarina Village, na Praia do Santinho, em Florianópolis.

No Fischer Dreams, as comodidades também extrapolam a estrutura convencional de um residencial de alto padrão. São mais de 7 mil m² de lazer, uma escala que aproxima o empreendimento da lógica de um resort, com piscinas de borda infinita e aquecida, restaurante, academia, yoga, pilates, quadra de padel, quadra poliesportiva, saunas e espaços de convivência e tratamentos. O empreendimento tem 62 metros de frente voltados para o mar, na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, cidade que figura entre os metros quadrados residenciais mais valorizados do país.

Sobre a PROCAVE

Com 48 anos de história, a PROCAVE é uma empresa renomada na construção de empreendimentos de alto padrão, com dezenas de empreendimentos icônicos entregues, entre eles alguns dos projetos mais contemporâneos e prestigiados de Santa Catarina, como o Brava Home Resort e BravaMall, ambos na Praia Brava em Itajaí, Costão da Barra, Ibiza Towers e Fischer Dreams, na Barra Sul em Balneário Camboriú, e Absolute Business e Mercure Hotel, no Centro de Itajaí.

Leia + sobre moda e casa