Parece doce, mas é droga

Essa droga que mais parece doce foi

apreendida pela Guarda Municipal de Americana esta terça-feira. A droga foi localizada na rua Jacanã, no Jardim dos Lírios em ponto de forte atuação do tráfico.

A droga estava escondida dentro de um veículo Ford Ka. Todo material foi apreendido pela Central de Polícia Judiciária.

Ninguém foi preso e o caso foi para o 2°Distrito Policial. A PC vai investigar o caso.

Conselho do Idoso aborda denúncias ao Ministério Público em reunião ordináriac

O Conselho Municipal do Idoso (COMID) de Americana realizou, nesta segunda-feira (5), a 5ª reunião ordinária na Casa dos Conselhos. Os representantes das secretarias municipais e da sociedade civil debateram e encaminharam ao Ministério Público as denúncias registradas nas últimas semanas. O grupo discutiu ainda sobre a fiscalização e a vigilância sanitária das Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas e sobre a realização de capacitação para dirigentes de ILPIs. Também foram deliberados temas envolvendo políticas públicas para as pessoas idosas.

Na mesma reunião foi aprovada, por unanimidade, a Renovação do Certificado COMID para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo. Outras instituições também requereram certificação e deverão ser pauta para a próxima reunião, agendada para julho.

“No mês de abril, enviamos para todas as ILPIs cadastradas em Americana, uma carta convite para que se regularizem na legislação municipal e tenham condições de obterem a certificação COMID. Junto com as fiscalizações, promovemos capacitações para os interessados, além de encaminhar toda a demanda deste conselho para as demais autoridades. É um trabalho de muitas mãos e vozes que tem colhido resultado em prol da pessoa idosa em Americana”, disse a presidente do Comid, Taís Cantagallo Cardelíquio.

O Conselho do Idoso de Americana é vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, da Prefeitura Municipal. A Casa dos Conselhos fica na Rua Ibirapuera, nº 70, no Bairro Jardim Ipiranga.

