PAT disponibiliza 311 vagas de emprego em Americana

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana conta com 311 vagas, incluindo 82 para costureira, 54 para ajudante de produção, 50 para tecelão de tear circular, 18 para auxiliar de produção e 14 para vendedor interno.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados” na página principal, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

Vagas para cadastro no site

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 1

Ajudante de Lavanderia – Sem Experiência 1

Ajudante de Motorista – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 5

Ajudante de Produção – Sem Experiência 54

Ajudante de Serviços Diversos – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Almoxarife – Com Experiência 1

Analista de Planejamento – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 4

Atendimento ao Cliente – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Confeitaria – Sem Experiência 2

Auxiliar de Contabilidade – Sem Experiência 1

Auxiliar de Enfermagem – Com Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 2

Auxiliar de Lavanderia – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 6

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Manutenção Carga e Descarga – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 18

Auxiliar Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Chefe de Cozinha – Com Experiência 1

Comprador Técnico – Com Experiência 1

Conferente – Com Experiência 1

Consultor Comercial de Vendas – Sem Experiência 2

Corretor de Imóveis – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 82

Cozinheiro – Com Experiência 2

Desenhista Mecânico – Com Experiência 1

Desenhista Mecânico – Com Experiência em Solidwork 1

Eletricista Montador – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Encarregado de Obras – Com Experiência 2

Entregador – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 2

Lavador de Carros – Sem Experiência 5

Líder de Produção – Com Experiência 1

Mecânico de Automóvel – Sem Experiência 3

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico Montador – Com Experiência 2

Motorista – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 4

Motorista Entregador – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Máquina – Com Experiência 2

Operador de Máquina a Laser – Com Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Sem Experiência 1

Repositor de Frios – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 2

Servente de Pedreiro – Sem Experiência 1

Servente de Usina de Tratamento – Sem Experiência 2

Serviços Gerais – Com Experiência 4

Tecelão de Tear Circular – Sem Experiência 50

Técnico em Desenvolvimento – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 11

Vendedor Interno – Sem Experiência 2

Vagas para PCD

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

