PF prende ajudante e faz buscas na casa de Bolsonaro

Na manhã desta quarta-feira, a PF prendeu o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro A Polícia Federal faz buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (3).

O imóvel está localizado em Brasília.

Demissões em massa e falta de mão de obra qualificada tornam o cenário ainda mais desafiador

Abril de 2023 – Nos últimos meses, acompanhamos a demissão em massa de muitas empresas de tecnologia. Seja por redução de custos, estratégia da companhia ou falta de fit cultural, desligar um colaborador gera custos e “dores de cabeça” que as empresas podem evitar.

De acordo com um levantamento da Robert Half, 63% dos CIOs têm dificuldades em encontrar profissionais de TI de alto nível. A pesquisa também revela que 49% dos contratantes estão muito preocupados com a capacidade da empresa em reter profissionais de TI.

O Brasil já é o 10º maior mercado do mundo no setor. Mas, os avanços da transformação digital trazidos pela pandemia também aumentaram o problema do déficit de profissionais. Hoje, são mais de 400 mil vagas que precisam ser preenchidas.

Observando esse cenário, como encontrar profissionais qualificados e reduzir o turnover das empresas de tecnologia? Para Cintia Santos, gerente de Atração & Seleção da SIS Innov & Tech, o segredo está no processo seletivo humanizado. “Muitas empresas fazem uso da IA (Inteligência Artificial) para acelerar o processo de seleção, mas é preciso ter o olhar e acompanhamento humano para entender habilidades que a vaga exige, perfil do candidato, pontos que podem ser desenvolvidos, plano de carreira, momento da pessoa etc”, afirma Cintia.

Existem empresas especializadas e com expertise para fazer contratações assertivas, de acordo com a sua necessidade. A SIS, por exemplo, oferece esse tipo de serviço por meio da Tech.Hunting. Com quase 20 anos de experiência no mercado, a empresa entrega, por meio de um serviço humanizado, candidatos aprovados em um prazo de cinco dias úteis. Para isso, combina as melhores ferramentas e práticas de metodologias ágeis para um processo seletivo rápido e assertivo.

“Atuamos desde o processo amplo de divulgação da vaga, busca ativa por candidatos, e entrevistas técnicas e comportamentais adequadas para encontrar o profissional ideal. O nosso diferencial é utilizar de nossa ampla experiência de 20 anos de existência no mercado e a ajuda de especialistas próprios para identificar os melhores perfis. Tudo isso com um SLA de cinco dias úteis para seleção de três candidatos”, diz a gerente de Atração & Seleção da SIS Innov & Tech.

Com esse olhar, é possível encantar e engajar possíveis candidatos para que eles tenham o desejo de ingressar e evoluir profissionalmente na empresa, trilhando uma carreira em tecnologia e se destacando no mercado.

