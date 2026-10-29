Ficou pistola, será? Um homem que saiu de casa e teria mostrado a arma no meio da rua acabou sendo preso em Sumaré no último domingo. O caso foi revelado esta quinta-feira, mas foi registrado por volta das 23:20 do próprio domingo.

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O homem foi visto na rua Natal, Jardim Conceição e o caso foi atendido por agentes da 2ª Cia do 48º BPM/I. O homem O.C., de 56 anos acabou sendo preso.

HISTÓRICO do caso pistola não, arma:

A equipe recebeu informações, por meio dos sistemas de inteligência da Polícia Militar que um homem conhecido na região como O., de pele parda, aparentando ter entre 50 e 60 anos de idade e cabelos grisalhos. Segundo as informações recebidas, no domingo, durante as comemorações relacionadas às eleições de 2026, o referido indivíduo teria sido visto manuseando uma arma de fogo de pequeno porte, aparentemente um revólver, e, posteriormente, adentrando o imóvel.

A equipe deslocou-se até o local indicado, onde constatou a existência de três residências distintas com a mesma numeração. Ao realizar contato em uma delas, a equipe foi atendida por uma mulher identificada como J., cientificada da denúncia. Ela negou a existência de quaisquer objetos ilícitos na residência e franqueou voluntariamente a entrada da equipe para a averiguação.

Nesse momento, um indivíduo com características físicas compatíveis com as descritas na denúncia apresentou-se no portão da residência vizinha, questionando o que estaria acontecendo na casa de sua filha. Indagado sobre sua identificação, informou chamar-se O. Após ser cientificado acerca da denúncia, negou possuir qualquer objeto ilícito em sua residência.

Questionado se autorizaria a entrada da equipe para averiguação, alegou que buscaria as chaves do portão para abri-lo. Contudo, ao se afastar, correu para o interior do imóvel, ocasião em que a equipe ouviu ruídos compatíveis com uma tentativa de dispensar um objeto no vaso sanitário, seguida do acionamento da descarga.

Diante das circunstâncias constatadas no local, das fundadas razões de que o indivíduo estivesse tentando ocultar ou destruir possível elemento de prova e da urgência decorrente da situação, a equipe realizou a incursão no imóvel para fazer cessar a conduta e preservar os elementos relacionados à ocorrência.

Ao ser abordado no interior da residência, O. admitiu estar na posse da arma de fogo e confirmou que havia tentado dispensá-la no vaso sanitário, não obtendo êxito.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em suas vestes. Entretanto, ao verificar o vaso sanitário do banheiro, a equipe localizou um revólver calibre .38, contendo quatro munições intactas e com a numeração suprimida.

Indagado a respeito da arma de fogo e dos fatos relatados na denúncia, O. assumiu a propriedade do armamento, declarando que o havia adquirido para sua própria segurança, mas que não sabia informar a identidade do vendedor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a O. de 56 anos, sendo ele e o armamento apreendido conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré/SP, onde foram apresentados à Autoridade de Polícia Judiciária para as providências de polícia judiciária cabíveis.

Após tomar ciência dos fatos, a Autoridade de Polícia Judiciária elaborou o Boletim de Ocorrência de Polícia Civil nº QH2870-1/2026, de natureza posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art.16 da lei 10.823/03), permanecendo o indiciado recolhido à disposição da Justiça.

APREENSÕES:

* 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, com numeração suprimida;

* 04 (quatro) munições calibre .38, intactas, ambos Lacre nº 038501.