Berg desponta na moda e estreia como modelo

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O jovem Berg (@berguee_) comemora a recente estreia na moda: nascido em Itambacuri – MG, o mineiro de 19 anos deixou o trabalho na roça para brilhar nas passarelas, e comemora a estreia na última edição da São Paulo Fashion Week.

“Eu tirava leite, cortava cana e cuidava do quintal, por mais de 3 anos. Trabalhava na roça e em uma lanchonete, ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar desde meus 13 anos de idade, em uma fazenda. Depois, por volta dos 16 anos, comecei a trabalhar em uma lanchonete. Eu mantinha 2 empregos e estudava. Ficava na escola até 11:30, chegava em casa, trocava de roupa, e ia trabalhar na roça. Depois, ia pra lanchonete”, relembra.

Lançado recentemente pela agência Thinkers Models, o jovem mudou-se para São Paulo e despontou como modelo. Berg fez estreia na São Paulo Fashion Week, onde desfilou para grifes como João Pimenta, Martins, Santa Resistência e Dendezeiro.

Além da promissora carreira na moda, Berg finalizou os estudos do Ensino Médio e explora outras paixões: “toco violão e gosto muito de desenhar”, afirma. “Meu maior sonho profissional é conseguir viver da moda”, finaliza.

Olho nele!

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