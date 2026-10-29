Gigantão 2026: Secretaria de Esportes define novas datas de partidas adiadas
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A Secretaria de Esportes de Americana definiu as novas datas das partidas das 1ª e 2ª divisões do Gigantão, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Prefeitura. Os jogos foram adiados em razão da realização das eleições presidenciais no último domingo (25).
A programação da competição foi reorganizada para os dias 7, 8 e 15 de novembro, com partidas distribuídas em diferentes campos da cidade (confira a tabela completa abaixo).
O secretário de Esportes, Guilherme Vital, destacou a importância da organização do calendário para a continuidade da competição.
“A Secretaria de Esportes segue empenhada na organização do Gigantão, buscando oferecer as condições necessárias para a realização das partidas. A divulgação antecipada das novas datas é importante para que todos os envolvidos possam se planejar e acompanhar a sequência do campeonato da melhor maneira possível. Nosso objetivo é garantir que as equipes tenham as informações necessárias para se programar e que o campeonato siga conforme o planejamento”, afirmou.
A tabela de jogos e a classificação da competição também podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para acessar as informações do Gigantão, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.
Confira as novas datas:
1ª divisão – 4ª rodada
07/11 (sábado)
Centro Cívico
14h – Novo Sport x Unidos da Gruta
16h – Cantareira x São Vito
Campo do Guarani
14h – São Roque x Parque Gramado
16h – Faixa Preta x Parná
Campo do São Vito
14h – Unidos da Morada x Lírios City
16h – Liverpool x Mirandola
Campo do Unidos da Cordenonsi
14h – Cidade Jardim x Milan 019
16h – Bruxela x Guanabara
2ª divisão – 4ª rodada
08/11 (domingo)
Campo do Benfica
8h – Atlético Novo Mundo x Estrela Azul
10h – Morada do Sol x São Paulo Lírios
Campo do Bertini
8h – Fúria 019 x Malucos da Praia
10h – Gerivá x Sporting ZNC
Campo do Parque Gramado
8h – Pé da Maloka x União Família
10h – Unidos da Norte x Predador / Botafogo
Campo do Parque Novo Mundo
8h – Unidos da Praia / Praia Azul x América 1
10h – Irmãos x Parkão
2ª divisão – 5ª rodada
15/11 (domingo)
Campo do Benfica
8h – Irmãos x São Paulo Lírios
10h – Unidos da Praia / Praia Azul x Estrela Azul
Campo do Bertini
8h – Morada do Sol x Barrócos
10h – Atlético Novo Mundo x Benedetto’s
Campo do Parque Gramado
8h – Gerivá x Predador/Botafogo
10h – Fúria 019 x União Família
Campo do Parque Novo Mundo
8h – Unidos da Norte x Jardim da Paz
10h – Pé da Maloka x Jardim América 2
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