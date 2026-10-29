Gigantão 2026: Secretaria de Esportes define novas datas de partidas adiadas

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Secretaria de Esportes de Americana definiu as novas datas das partidas das 1ª e 2ª divisões do Gigantão, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Prefeitura. Os jogos foram adiados em razão da realização das eleições presidenciais no último domingo (25).

A programação da competição foi reorganizada para os dias 7, 8 e 15 de novembro, com partidas distribuídas em diferentes campos da cidade (confira a tabela completa abaixo).

O secretário de Esportes, Guilherme Vital, destacou a importância da organização do calendário para a continuidade da competição.

“A Secretaria de Esportes segue empenhada na organização do Gigantão, buscando oferecer as condições necessárias para a realização das partidas. A divulgação antecipada das novas datas é importante para que todos os envolvidos possam se planejar e acompanhar a sequência do campeonato da melhor maneira possível. Nosso objetivo é garantir que as equipes tenham as informações necessárias para se programar e que o campeonato siga conforme o planejamento”, afirmou.

A tabela de jogos e a classificação da competição também podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para acessar as informações do Gigantão, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.

Confira as novas datas:

1ª divisão – 4ª rodada

07/11 (sábado)

Centro Cívico

14h – Novo Sport x Unidos da Gruta

16h – Cantareira x São Vito

Campo do Guarani

14h – São Roque x Parque Gramado

16h – Faixa Preta x Parná

Campo do São Vito

14h – Unidos da Morada x Lírios City

16h – Liverpool x Mirandola

Campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Cidade Jardim x Milan 019

16h – Bruxela x Guanabara

2ª divisão – 4ª rodada

08/11 (domingo)

Campo do Benfica

8h – Atlético Novo Mundo x Estrela Azul

10h – Morada do Sol x São Paulo Lírios

Campo do Bertini

8h – Fúria 019 x Malucos da Praia

10h – Gerivá x Sporting ZNC

Campo do Parque Gramado

8h – Pé da Maloka x União Família

10h – Unidos da Norte x Predador / Botafogo

Campo do Parque Novo Mundo

8h – Unidos da Praia / Praia Azul x América 1

10h – Irmãos x Parkão

2ª divisão – 5ª rodada

15/11 (domingo)

Campo do Benfica

8h – Irmãos x São Paulo Lírios

10h – Unidos da Praia / Praia Azul x Estrela Azul

Campo do Bertini

8h – Morada do Sol x Barrócos

10h – Atlético Novo Mundo x Benedetto’s

Campo do Parque Gramado

8h – Gerivá x Predador/Botafogo

10h – Fúria 019 x União Família

Campo do Parque Novo Mundo

8h – Unidos da Norte x Jardim da Paz

10h – Pé da Maloka x Jardim América 2

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP