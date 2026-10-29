Prefeitura prorroga programa Fique em Dia Sumaré até 30 de novembro

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Iniciativa oferece 100% de desconto em juros e multas e permite parcelamento de débitos municipais em até 12 vezes no cartão de crédito

A Prefeitura de Sumaré prorrogou até 30 de novembro o programa Fique em Dia Sumaré, iniciativa que facilita a regularização de débitos municipais para pessoas físicas e jurídicas. O programa oferece condições especiais para contribuintes que desejam negociar suas pendências e colocar a situação fiscal em dia.

Entre as principais condições está a concessão de 100% de desconto sobre juros e multas incidentes sobre os débitos municipais, conforme as regras estabelecidas pela legislação. A medida permite que os contribuintes regularizem suas pendências em condições diferenciadas.

O programa contempla débitos municipais inscritos ou não em dívida ativa, ampliando o acesso à negociação para contribuintes que estejam em diferentes situações fiscais junto ao município. Além do pagamento à vista, o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito representa uma alternativa para quem precisa distribuir o valor da dívida e organizar melhor o orçamento, tanto para famílias quanto para empresas.

Durante o período de vigência, os interessados podem consultar seus débitos, verificar as condições disponíveis e formalizar a negociação de acordo com as regras previstas na legislação municipal. Recursos que retornam em serviços para a população.

A Prefeitura destaca ainda que a regularização dos débitos contribui para o equilíbrio das contas públicas e para a manutenção da capacidade de investimento do município.

Os recursos recuperados por meio da negociação das dívidas fortalecem a arrecadação municipal e contribuem para que a Administração dê continuidade a ações e investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e serviços públicos.

Com a prorrogação até 30 de novembro, pessoas físicas e jurídicas ganham mais prazo para aproveitar as condições do Fique em Dia Sumaré e regularizar suas pendências junto ao município.

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